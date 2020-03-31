Подавляющее большинство россиян - 95% - по-прежнему называют гарантии доступности и качества медицинского обслуживания в стране самой важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Неделю назад ВЦИОМ обнародовал похожий опрос, тогда на первом месте у респондентов оказались социальные поправки. Среди лидеров также были пункты о качественной медпомощи, обязательной социальной поддержке детей и признании их приоритетом госполитики, защите природного многообразия, индексации социальных выплат. Многие тогда признавали значимой поправку о сохранении и развитии научного потенциала России, установлении МРОТ не менее величины прожиточного минимума и ответственности государства за защиту прав трудящихся.

Сейчас кроме медицинской помощи наши сограждане выделили поправку об обязательной ежегодной индексации пенсий, ее отметили 91% респондентов (противоположной точки зрения придерживаются только 6%).

На третьем месте - 88% - создание условий для экологического образования и воспитания экологической культуры (лишь 9% россиян не согласны с этим утверждением). Далее, по мнению опрошенных, - признание культуры нашей страны как уникального наследия многонационального народа - 87% (об обратном сообщили 10% респондентов). Данные пункты в опрос были включены впервые, уточнили во ВЦИОМ.

Доля россиян, выделяющих поправки о защите животных и формировании ответственного отношения к ним, за неделю выросла с 85% до 86% (число тех, кто это не поддерживает, снизилось на 2 процентных пункта, до 11%).

Далее следует блок об изменениях в Основной Закон, касающихся политической сферы. Более половины респондентов - 65% - самым важным считают снятие ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах главы государства. Этот показатель за семь дней вырос на 4 процентных пункта, на прошлой неделе эту поправку выделяли 61% респондентов. При этом 26% считают, что это изменение не является значимым, ранее такого мнения придерживались 30% граждан.

Два опроса подряд россияне ставят на первое место социальные поправки

Респондентам также задали вопрос, поддерживают ли они лично такое нововведение: 57% россиян ответили утвердительно, 33% высказали противоположное мнение. На прошлой неделе 51% выступил в поддержку данной поправки, а 39% заявили об обратном. Внимание опрошенных привлекла и поправка о создании единой системы публичной власти, ее отметили 64% (против 57% неделей ранее), иначе думают 21% россиян.

Кроме того, 55% выделили расширение функций Госдумы и наделение депутатов полномочиями утверждать заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Не согласны со значимостью этой поправки 33% граждан.

Чуть больше половины заявили о важности расширить полномочия Совета Федерации, дать сенаторам право участвовать в назначении силовых министров и прокуроров.