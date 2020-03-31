В апреле на 6,1% вырастут социальные и государственные пенсии.

Социальная пенсия 1 апреля увеличится в среднем на 554,71 рубля и составит, по данным Росстата, 9648,41 рубля. В прошлом году рост составит всего 2%, или 182 рубля. Ее ежегодная индексация зависит от прожиточного минимума пенсионеров, который увеличился за год на 6,1% (с 8483 рублей до 9002 рублей).

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, а также тем, кто по разным причинам не смог заработать себе трудовой стаж, для которого к 2020 году нужно было отработать 10 лет, а к 2024 году - уже потребуется не менее 15 лет официальной занятости с отчислениями в Пенсионный фонд. Так, социальную пенсию по старости могут получать мужчины и женщины, достигшие установленного законом возраста, которые не заработали себе страховой пенсии. Если в 2018 году на нее могли рассчитывать мужчины с 65 лет и женщины с 60 лет, то в этом году он составляет для мужчин 67 лет, для женщин - 62 года.

В числе получателей социальной пенсии - потерявшие кормильца в семье дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды. Средний размер социальной пенсии по потере кормильца в 2020 году составит 10057,43 рубля, по инвалидности - 9844,59 рубля, по старости - 15900,46 рубля.

Соразмерно социальной пенсии увеличатся государственные, которые выплачиваются военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Родиной.

Всего предстоящая индексация коснется около четырех миллионов и обойдется государству в 2,4 млрд рублей.