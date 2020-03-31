Распоряжение главы Республики Карелия от 31 марта 2020 года № 190-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, изменение, дополнив подпункт 1 пункта 11.10 абзацем следующего содержания:

"Продажа иных групп товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и (или) предметами первой необходимости, допускается только в случае, если указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях без расширения численности персонала и при условии, что объем общей выручки от продажи продовольственных товаров и (или) предметов первой необходимости составляет не менее 90 процентов от общего объема выручки.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







