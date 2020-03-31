Новости

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса 20:20
В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом 20:12
В Петербурге метро начнут закрывать раньше из-за коронавируса 20:03
Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса 20:00
Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн 19:46
В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн 19:45
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина 19:37
В порту Роттердама более двух тонн наркотиков нашли в манго и ананасах 19:33
Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа 19:33
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу 19:31
В Дербенте ветеранам Великой Отечественной выплатят по 1 млн рублей 19:29
В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения 19:28
Историки рассказали о выкашивающем армии "урожае смерти" из "Илиады" 19:20
Плату за право торговли в московском метро снизили вдвое 19:18
Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе 19:18
От коронавируса умер актер из "Звездных войн" Эндрю Джек 19:11
В Курганской области введен режим самоизоляции для всех 19:02
Муфтий КЧР призвал из-за коронавируса проводить свадьбы в масках 19:01
В Гатчине у врача клинической межрайонной больницы нашли коронавирус 19:00
Футболистам "Спартака" продлен карантин до 4 мая 19:00
В Китае хотят заново "изобрести" интернет 18:54
Крым отменил автобусы в Севастополь и Краснодарский край 18:54
Новые мемы: Джон Уик, Терминатор и Рэмбо против коронавируса 18:50
Видео: как Москва переживает самоизоляцию 18:37
В Японии зафиксировали более 200 случаев заражения коронавирусом за сутки 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 марта 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 31 марта 2020 года № 190-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, изменение, дополнив подпункт 1 пункта 11.10 абзацем следующего содержания:

"Продажа иных групп товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и (или) предметами первой необходимости, допускается только в случае, если указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях без расширения численности персонала и при условии, что объем общей выручки от продажи продовольственных товаров и (или) предметов первой необходимости составляет не менее 90 процентов от общего объема выручки.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией