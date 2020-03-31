Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение о заморозках 16:45
Ветераны получат единовременную выплату к 75-летию Победы в апреле 16:45
На Урале рабочего осудили за похищение жены во время размолвки с ней 16:44
Весной в армию будет призвано 135 тысяч человек 16:43
Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов 16:41
Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе могут провести крупные кинорынки 16:32
Египетские пирамиды сделали средством борьбы с коронавирусом 16:32
Бомжей предложили поселить в отелях на время самоизоляции 16:32
В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа 16:32
В Екатеринбурге показали, как устроен госпиталь на концертной площадке 16:22
Volkswagen теряет из-за коронавируса 2 млрд евро в неделю 16:22
Диетологи назвали самое безвредное для фигуры тесто 16:19
Совфед одобрил закон о праве регионов вводить налог на самозанятых 16:17
В Кремле объяснили необходимость расширения полномочий правительства 16:15
В Таиланде у троих россиян обнаружен коронавирус 16:14
Курганцам запретили ходить в лес 16:11
Матвиенко: Бизнес просит разрешить ввоз иностранных тестов на коронавирус 16:08
В Кремле назвали очень хорошей работу системы здравоохранения 16:06
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции 16:05
Глава МИД Кубы: Санкции США мешают бороться с пандемией 15:58
Кировская область присоединилась к режиму самоизоляции 15:56
Просмотр телевизора убедил Трампа отказаться от снятия карантина 15:55
Матвиенко: Поправки в Конституцию выйдут на первый план после спада эпидемии 15:45
В Австралии запретили покупать более двух ящиков пива в день 15:43
Качество автомобилей Lada вырастет благодаря Chevrolet Niva 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 16:32
Рубрика: Культура

Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе могут провести крупные кинорынки

Текст: Сусанна Альперина

Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе - оба традиционно проходят осенью - объявили о планах провести крупные кинорынки на своих соответствующих мероприятиях, учитывая нарушение весеннего и летнего календаря фильмов, вызванное коронавирусом.

Фото: kinopoisk.ru
Киноиндустрия терпит многомиллионные убытки

Хосе Луис Ребординос, директор кинофестиваля в Сан-Себастьяне (SSIFF), и Кристиан Юнген, художественный руководитель Цюрихского кинофестиваля (ZFF), сделали соответствующие заявления.

Эти фестивали готовы рассмотреть - как для своих программ, так и для представления на кинорынках - фильмы, первоначально отобранные для показа на SXSW и кинофестивале Tribeca (последний официально был отложен, но новые даты еще не объявлены). В индустрии говорят, что эту инициативу Сан-Себастьяна и Цюриха поддерживают крупные независимые кинокомпании, в том числе Wild Bunch, Film Nation и другие.

"Для кинофестиваля в Сан-Себастьяне сейчас самое главное - это здоровье профессионалов киноиндустрии и зрителей. Но мы продолжаем работать с целью сделать выпуск фестиваля 2020 года реальностью в следующем сентябре (18-26)", - сказал Хосе Луис Ребординос.

"Очень важно укрепить независимое кино и помочь кинорелизам в их запуске. Цюрих - одна из мировых финансовых столиц и идеальное место для кинорынка, так как здесь есть отличная инфраструктура, где можно вести бизнес в неторопливой атмосфере", - сказал Кристиан Юнген. Цюрихский кинофестиваль пройдет с 24 сентября по 4 октября 2020 года.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Путин и Трамп согласились в оценке ситуации с ценами на нефть
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Чем удивит зрителей онлайн-марафон "Русских сезонов"
Как жить театрам, если зрители самоизолируются