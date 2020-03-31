Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе могут провести крупные кинорынки

Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе - оба традиционно проходят осенью - объявили о планах провести крупные кинорынки на своих соответствующих мероприятиях, учитывая нарушение весеннего и летнего календаря фильмов, вызванное коронавирусом.

Хосе Луис Ребординос, директор кинофестиваля в Сан-Себастьяне (SSIFF), и Кристиан Юнген, художественный руководитель Цюрихского кинофестиваля (ZFF), сделали соответствующие заявления.

Эти фестивали готовы рассмотреть - как для своих программ, так и для представления на кинорынках - фильмы, первоначально отобранные для показа на SXSW и кинофестивале Tribeca (последний официально был отложен, но новые даты еще не объявлены). В индустрии говорят, что эту инициативу Сан-Себастьяна и Цюриха поддерживают крупные независимые кинокомпании, в том числе Wild Bunch, Film Nation и другие.

"Для кинофестиваля в Сан-Себастьяне сейчас самое главное - это здоровье профессионалов киноиндустрии и зрителей. Но мы продолжаем работать с целью сделать выпуск фестиваля 2020 года реальностью в следующем сентябре (18-26)", - сказал Хосе Луис Ребординос.

"Очень важно укрепить независимое кино и помочь кинорелизам в их запуске. Цюрих - одна из мировых финансовых столиц и идеальное место для кинорынка, так как здесь есть отличная инфраструктура, где можно вести бизнес в неторопливой атмосфере", - сказал Кристиан Юнген. Цюрихский кинофестиваль пройдет с 24 сентября по 4 октября 2020 года.