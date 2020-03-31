Кинолог рассказал о режиме питания собак в условиях самоизоляции

Не перекармливать собак во время самоизоляции. С таким призывом к их владельцам обратился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эта неделя по всей стране объявлена нерабочей. В городах действуют ограничения на все передвижения, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России. Выгул домашних животных сейчас разрешен в радиусе 100 метров от места проживания.

"Чтобы избежать лишнего веса у питомцев - надо пересмотреть и сократить их рацион. Собаки с лишним весом подвержены частым болезням и продолжительность их жизни тоже сокращается", - советы главного кинологам страны приводит РИА Новости.

Точно определить дневную норму корма и лакомств питомцу помогут весы или мерный стакан. Главная рекомендация для владельцев собак "не забывать о физической нагрузке для них".