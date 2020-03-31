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31.03.2020 06:51
Рубрика: В мире

Колумбиец пожертвует миллиарды на борьбу с коронавирусом

Фото: REUTERS / Leonardo Munoz Фото: REUTERS / Leonardo Munoz
Фото: REUTERS / Leonardo Munoz

Самый богатый человек в Колумбии пожертвует 80 миллиардов песо (почти 20 миллионов долларов) на борьбу с коронавирусом. Об этом бизнесмен и глава банковского конгломерата Grupo Aval Acciones y Valores Луис Карлос Сармьенто Ангуло сообщил в письме президенту страны Ивану Дуке. Предприниматель опубликовал его в Twitter одного из банков конгломерата.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Хочу поддержать здравоохранение своей страны в этой чрезвычайной ситуации", - цитирует бизнесмена РИА Новости.

Деньги предлагается направить на закупку и распределение товаров для нуждающегося населения, на приобретение 300 тысяч комплектов для проведения диагностических тестов для обнаружения нового коронавируса, а также на приобретение аппаратов ИВЛ для пациентов с дыхательной недостаточностью.

В Колумбии 798 человек заражены коронавирусом, 14 из них скончались от осложнений, вызванных болезнью. Пандемией уже охвачены более чем 160 стран мира. Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 720 тысяч человек.

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