Указ главы Республики Коми от 30 марта 2020 года № 22 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В целях защиты населения и территории Республики Коми от распространения новой коронавирусной инфекции постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) дополнить пунктами 222 - 224 следующего содержания:

"222. С 00.00 часов 31 марта 2020 г. до 24.00 часов 12 апреля 2020 г. гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Республики Коми, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", настоящим Указом, на основании пропуска, выдаваемого по форме и в порядке, установленном Администрацией Главы Республики Коми;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Коми, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в абзаце третьем настоящего пункта (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

223. Установить, что с 00.00 часов 31 марта 2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми автомобильным транспортом не осуществляются.

224. Приостановить с 00.00 часов 31 марта 2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки предоставление государственных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми и многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.";

2) дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26. Установить, что разъяснение применения положений настоящего Указа осуществляется Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми С.Гапликов







