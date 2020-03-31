Указ губернатора Красноярского края от 31 марта 2020 года № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 31.03.2020 № 24-00-17/02-4028-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, постановляю:

1. С момента вступления в силу настоящего указа до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания), обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не распространяются на граждан при наличии у них специальных пропусков, выданных в случаях и порядке, установленных Правительством Красноярского края.

2. Министерству транспорта Красноярского края в срок до 2 апреля 2020 года представить предложения о порядке продления сроков действия социальных карт (в том числе временных), единых социальных карт Красноярского края в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки в виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края на транспорте общего пользования в соответствии с законодательством Красноярского края.

3. Правительству Красноярского края в срок до 6 апреля 2020 года представить предложения о дополнительной материальной поддержке безработных граждан, получивших такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 дней со дня прекращения указанного режима, а также иных дополнительных мерах социальной поддержки граждан и поддержки деловой активности.

4. Министерству социальной политики Красноярского края в срок до 2 апреля 2020 года представить предложения о порядке оказания гражданам назначенных ранее мер социальной поддержки без представления документов, необходимых для оказания государственных услуг.

5. Министерству образования Красноярского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в срок до 2 апреля 2020 года представить предложения о порядке предоставления по месту жительства (месту пребывания) наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края.

6. Правительству Красноярского края в срок до 6 апреля 2020 года разработать порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений.

7. Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти (по компетенции) обеспечить контроль за исполнением на территории Красноярского края гражданами и организациями предписаний и ограничений, предусмотренных настоящим указом.

8. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

9. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







