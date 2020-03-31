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31.03.2020 12:27
Рубрика: Культура

Кто пишет "карантинные" письма за Пушкина и Фицджеральда

Текст: Инга Бугулова
Чем тревожней время - тем благодатней почва для сочинительства. И не только в самом высоком смысле этого слова: и без того огромное количество фейков в Сети - примета времени, что сказать! - с нашествием коронавируса выросло в разы. Так что призыв "берегите себя и близких" транслирует сегодня новый смысл - это еще и так называемая информационная гигиена.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оставим позади сеющие панику рассылки, где одни анонимы, ссылаясь на других анонимов, вещают о том, "как все на самом деле" (проводите разъяснительные беседы с мамами и бабушками!), и взглянем на менее безобидные мистификации. Например, в литературе.

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На всякое переживание русского человека найдется стихотворение Пушкина - это факт. А как же коронавирус? Вы не поверите, но тоже нашлось. В один прекрасный день ленты социальных сетей начали заполонять посты с растроганным зачином - "Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!" И далее оптимистичные строки о том, что "все утрясется, все пройдет, уйдут печали и тревоги..." Ниже дата - 1927 год.

Кто только ни опубликовал у себя эти слова поддержки от поэта - от писателей до чиновников. Их даже зачитывали на радио и ТВ. Но у некоторых все-таки закралось сомнение - Пушкин сидел в Болдинском карантине в 1830 году, а никак не 1827. Или вот еще одна несостыковка - поэт "карантинил" осенью, а в стихотворении он почему-то поздравляет нас "из заточенья с великим праздником весны".

В итоге журналисты докопались до истины. Автором строк оказался поэт из Казахстана под псевдонимом Урри Грим - именно он 21 марта разместил их на своей фейсбук-страничке. Причем без каких-либо ссылок на "наше все" и 1827 год. Это уже добавила, так сказать, народная репост-молва. Воистину - нам Пушкин строить и жить помогает! Но не он один.

Вот отрывок из гуляющего по Сети карантинного письма Скотта Фицджеральда: "Пустые улицы. Как будто почти все горожане скрылись в своих квартирах, и небеспричинно. Сейчас кажется модным избегать общественных мест. Даже баров, о чем я сказал Хемингуэю, за что он толкнул меня в живот. В ответ я спросил его, мыл ли он руки. Он их не мыл. И даже не думал отпираться. Он считает, что это обычный грипп. Интересно, кто ему такое сказал".

Согласитесь, потрясающе актуально. И это автор "Великого Гэтсби" написал сотню лет назад - во время эпидемии "испанки" в Европе в начале XX века! А вот уж совсем бальзам на душу: "Администрация предупредила всех, что надо на месяц запастись необходимым. Мы с Зельдой купили красного вина, виски, рома, вермута, абсента, белого вина, хереса, джина и, упаси господи, бренди, если понадобится. Прошу, молись за нас".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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К счастью, на нескольких легковерных пользователей соцсетей находится один пытливый. Итак - испанский грипп бушевал в Европе в 1919-1920 годах, а Фицджеральд в это время находился в Америке и переживал по поводу публикации своего первого романа "По ту сторону рая" и помолвки с Зельдой Сейер. В Европу пара переехала только в 1924 году, причем сначала в Италию, а потом уже во Францию, где и познакомилась с Хемингуэем.

Автора этой мистификации тоже нашли - им оказался профессиональный писатель Ник Фарьелла, который сочинил письмо Фицджеральда для одного юмористического сайта и честно написал, что это всего лишь пародия. Но, в конце концов, кого волнуют такие тонкости...

Смех смехом, но есть во всем этом и положительный момент - классикам верят, у них по сей день ищут поддержки в самое сложное время. Но все-таки есть и правила гигиены - мойте руки и проверяйте информацию.

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