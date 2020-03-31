Как известно, решением Континентальной хоккейной лиги нынешний сезон был досрочно завершен без определения обладателя Кубка Гагарина.

Матчи между ЦСКА и "Ак Барсом" всегда проходят в увлекательной борьбе. Не исключено, что именно эти клубы получат шанс сразиться за Кубок Гагарина. Фото: РИА Новости

Чтобы хоть как-то порадовать болельщиков, лига запустила виртуальный плей-офф, в котором исход матчей определяют именно любители хоккея.

Каждый день в соцсетях КХЛ проходят виртуальные "матчи плей-офф" в виде голосования, в которых фанаты могут выбрать победителя "матча". Команда, набравшая в "матче" наибольшее число голосов, выигрывает. Серия будет проходить до четырех побед.

На момент подписания номера "РГ" в печать в серии "Барыс" - "Сибирь" лидировали новосибирцы - 2:0, с таким же счетом "Йокерит" обыгрывает СКА, а "Салават Юлаев" - "Ак Барс". Самым упорным выдалось противостояние действующего обладателя Кубка Гагарина - ЦСКА против земляков из "Динамо". Пока счет равный - 1:1.

Однако далеко не всем такой формат завершения сезона пришелся по вкусу.

Так, глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко в беседе с корреспондентом портала Russia-Hockey.ru призвал руководство КХЛ не вычеркивать сезон 2019/20 и попробовать провести финал Кубка Гагарина между ЦСКА и "Ак Барсом".

"Где-то можно согласиться с теми экспертами, которые говорят, что если обладатели главных трофеев нашего хоккея не будут названы, то мы проявим неуважение к традициям и выбросим сезон из истории. Поэтому здесь можно поискать компромиссные варианты.

Считаем, что такая серия ЦСКА как действующего обладателя Кубка Гагарина и "Ак Барса" как второго вслед за ЦСКА клуба чемпионата привлечет дополнительное внимание к хоккею, позволит сохранить сезон-2020 для нашей истории", - отметил Коваленко.

После досрочного завершения сезона в КХЛ лига решила провести виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина, где лучший клуб выберут болельщики

В свою очередь, нападающий "Ак Барса" Виктор Тихонов в беседе с журналистом канала "Матч ТВ" так охарактеризовал итоги сезона:

- Может, по итогам "регулярки" решат, кого на какое место поставить? Что делать с раундом плей-офф - вопрос тоже непростой. Что бы ни решили, кто-то все равно останется недовольным.

Думаю, самое важное - что не будут вручать Кубок Гагарина. А он - основная задача для топовых команд. "Регулярка" - это здорово, но все все равно идут к кубку.

Какое место вы сочли бы справедливым для "Ак Барса"?

Виктор Тихонов: Не могу ответить. Многие команды хорошо играли, заслуженно вышли в плей-офф, закончив сезон не на первых-вторых местах, прошли в следующий раунд. Тяжело тут что-то решать. Можно объявить общую ничью - победила дружба.

Учитывая, сколько вы тренировались, готовились, какое количество матчей сыграли к моменту, когда все встало, не представляю, что может чувствовать спортсмен...

Виктор Тихонов: Это очень обидно. Вспоминаешь предсезонки - сколько там пота было пролито... Тяжело, но что делать? Сейчас ситуация уходит от спорта, думаю, у всех должны быть другие задачи: помочь своим близким и как можно быстрее эту ситуацию исправить.

Кстати

Форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников стал победителем в номинации "Игрок-открытие" среди хоккеистов клуба по версии пресс-службы НХЛ.

"20-летний россиянин уже без всяких оговорок зарекомендовал себя игроком, который может в одиночку решить исход любого матча", - говорится на русскоязычной версии сайта НХЛ.

Отдельно отмечается, что именно Свечников стал автором первого в истории НХЛ гола в лакросс-стиле. Менее чем через два месяца после этого он еще и повторил свой трюк.

На счету 20-летнего россиянина в приостановленном сезоне 61 (24+37) очко в 68 матчах, тогда как в дебютном он набрал 37 (20+17) очков в 82 играх.