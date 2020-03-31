Лукашенко заявил об отсутствии оснований для переноса президентских выборов

В центре внимания на встрече главы государства со спикером Совета Республики находилась также ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций. Правда, окончательное решение по дате всенародного голосования Лукашенко оставил за Центральной избирательной комиссией, уточнив, что необходимо посоветоваться с ЦИК и определить сроки подготовки кампании. "Вы человек опытный, занимались этим, будучи главой администрации, поэтому ваше слово будет не последним", - обратился президент к Кочановой.

Касаясь текущей ситуации в стране, Лукашенко назвал самой большой проблемой экономику. Он констатировал при этом, что "в Беларуси стараются сделать все, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату. Надо спасаться от этого кризиса, как только можно", - заявил белорусский лидер. Но при этом он дал понять, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней. "Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - добавил он.

На фоне борьбы с распространением коронавируса, резюмировал Лукашенко, нельзя забывать, что есть и много других категорий пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи.