В мире
31.03.2020 12:51
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко заявил об отсутствии оснований для переноса президентских выборов

Сдержанный оптимизм, который проявляет на фоне пандемии коронавируса в уходящем месяце белорусский лидер, дает ему основания полагать, что в Беларуси пока нет причин для переноса сроков президентских выборов. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 марта на встрече с председателем верхней палаты национального парламента Натальей Кочановой, передает пресс-служба главы государства. "Надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы", - подчеркнул президент.
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
president.gov.by

В центре внимания на встрече главы государства со спикером Совета Республики находилась также ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций. Правда, окончательное решение по дате всенародного голосования Лукашенко оставил за Центральной избирательной комиссией, уточнив, что необходимо посоветоваться с ЦИК и определить сроки подготовки кампании. "Вы человек опытный, занимались этим, будучи главой администрации, поэтому ваше слово будет не последним", - обратился президент к Кочановой.

Фото: PhotoXpress
Как остаться в добром здравии, находясь на домашнем карантине

Касаясь текущей ситуации в стране, Лукашенко назвал самой большой проблемой экономику. Он констатировал при этом, что "в Беларуси стараются сделать все, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату. Надо спасаться от этого кризиса, как только можно", - заявил белорусский лидер. Но при этом он дал понять, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней. "Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - добавил он.

На фоне борьбы с распространением коронавируса, резюмировал Лукашенко, нельзя забывать, что есть и много других категорий пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»