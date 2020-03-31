Матвиенко: Поправки в Конституцию выйдут на первый план после спада эпидемии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что тема поправок в Конституцию вновь вернется в новостную повестку после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад.

"Полагаю, в обозримом будущем сводки с полей борьбы с коронавирусом перестанут быть единственной новостью, и это пройдет, как говорится, жизнь нормализуется, - сказала она, отвечая на вопросы СМИ. - Интерес к поправкам в Конституцию выйдет на первый план, общероссийское голосование обязательно состоится, и люди смогут высказать свое мнение и отношение к Основному закону страны".

Матвиенко уверена, что плебисцит пройдет очень активно.

Что касается влияния эпидемии на процесс принятия поправок, то "эта тема не исчезнет из информационного поля, но и приобретет новое качество", считает она. Пандемия, подчеркнула спикер, дала дополнительное время, чтобы полнее донести до общества смысл поправок. Сенаторы, рассказала она, активно работали в своих субъектах, вели разъяснительную работу.

Матвиенко ожидает высокой активности россиян на голосовании еще и потому, что "солидарность общества и формирующееся четкими действиями властей доверие к власти подкрепляют основные тезисы Конституции".