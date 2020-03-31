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31.03.2020 23:55
Рубрика: Спорт

Никаких Исполкомов

Международный комитет Фэйр Плей соберется не ранее осени
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Близкие к большому спорту Международные федерации резко пересматривают графики работы.

Так, Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС) объявила о переносе на осень заседаний своего Исполкома. Еще бы, ведь он должен был состояться чуть не в самом центре свирепствующей эпидемии - в городке Виджевано под Миланом. Там находится штаб-квартира АИПС. Возникли сложности и с проведением намеченного на зиму 2021 года отчетно-выборного Конгресса. Президент АИПС - итальянец Джанни Мерло и выборный Конгресс тоже собирались принять Рим либо Милан.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Чтобы спастись от коронавируса, Конгресс решили было провести за тридевять земель в Нигерии. Но пандемия добралась и туда. Поэтому конкретные решения отложены до лучших времен, которые, как верят спортивные журналисты, обязательно наступят.

Немалые сложности возникли в Международном комитете Фэйр Плей. Сначала заседание Исполкома, на котором определяют самых благородных спортсменов года, назначили на начало марта в Будапеште. От нашей страны в номинации "Жест года" выдвинута национальная баскетбольная сборная 3х3, а в категории "Безупречная спортивная карьера" знаменитая гимнастка Лариса Латынина, которой недавно исполнилось 85. Но затем последовала серия переносов на конец марта, апрель, июнь... Вчера пришло новое письмо. Никаких Исполкомов. Голосование по всем номинациям впервые в истории проведут заочно. Перевыборный Конгресс может пройти в сентябре или в том же Будапеште, или в Вене. Но почему-то думается, что и это не окончательно.

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