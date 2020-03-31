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31.03.2020 18:12
Рубрика: Общество

Физики уточнили, на какое расстояние разлетаются микробы при чихании

Текст: Лариса Ионова

Один из главных путей заражения респираторной инфекцией - воздушно-капельный. Поэтому ученые еще в начале прошлого века установили, на каком расстоянии становится безопасен кашляющий или чихающий человек. Они разработали модели распространения капель, их их рекомендациями пользовались медики.

Однако, как выяснилось, эти модели уже устарели, сообщает Journal of American Medical Association. Сейчас, например, для профилактики заражения Центр по контролю и профилактике заболеваемости США рекомендует медикам держаться на расстоянии двух метров от заболевших, ВОЗ - на расстоянии метра. Но это расстояние нужно увеличить, считают ученые.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Американские физики из Массачусетского технологического института доказали, что воздушное облако при чихании распространяются на 7-8 метров от источника и находятся в воздухе гораздо дольше, чем считалось раньше.

Они провели следующий эксперимент. С помощью рапидной камеры, способной делать 2000 кадров в секунду, зафиксировали процесс чихания. На полученных кадрах сумели оценить скорость оседания капель разных размеров и измерить расстояние, на которое они разлетаются.

Один из авторов исследования Уильям Уэллс разделил капли условно на две группы: большие и маленькие. Большие под собственным весом оседают быстрее в небольшом радиусе от источника. Маленькие же сохраняются в воздухе дольше и, в зависимости от влажности воздуха, могут находиться в атмосфере от нескольких секунд до нескольких минут. Причем оседая на поверхности, и те, и другие капли постепенно теряют влагу и патогенные микробы остаются на поверхностях в подсушенном виде. При кашле капли распространяются примерно на 2,5 метра.

Эти данные могут оказаться важными и для борьбы с коронавирусом, который также распространяется воздушно-капельным путем. Авторы исследования приводят пример, когда в сингапурских больницах пациенты заражались коронавирусом, даже когда в воздухе комнат его не находили. Дело в том, что вирус в облаке частиц от кашля или чихания больных мог попасть в вентиляцию и распространиться по ней. Поэтому столь важно обеззараживание поверхностей, влажная санитарная уборка помещений.

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