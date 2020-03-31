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31.03.2020 13:44
Рубрика: Общество

Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом

Текст: Ксения Колесникова
Будут ли дети учиться летом в школах? Продлится ли учебный год из-за непростой эпидемической ситуации? На этот вопрос министр просвещения Сергей Кравцов ответил в ходе онлайн-марафона "Домашний час" в соцсети "ВКонтакте".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По словам Кравцова, это будет зависеть от того, насколько ответственно учителя, дети и родители отнесутся к режиму самоизоляции.

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- Это зависит и от нас тоже - насколько мы будем дисциплинированы, как мы будем соблюдать тот режим, который установлен. Сейчас делается все, чтобы не допустить ситуации, которая развивалась в других странах, - рассказал Сергей Кравцов.

Министр также надеется на то, что выпускные вечера все же состоятся.

- Те усилия, которые сегодня предпринимаются, они направлены в том числе и на то, чтобы выпускные вечера все-таки состоялись в школах. Для ребят это очень важное событие, - рассказал Кравцов. - Выпускные вряд ли получится провести в онлайне. Это прежде всего общение, это эмоции, которые не всегда можно передать в Сети по понятным причинам. Поэтому я надеюсь, что выпускные вечера состоятся.

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