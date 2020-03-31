Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом

По словам Кравцова, это будет зависеть от того, насколько ответственно учителя, дети и родители отнесутся к режиму самоизоляции.

- Это зависит и от нас тоже - насколько мы будем дисциплинированы, как мы будем соблюдать тот режим, который установлен. Сейчас делается все, чтобы не допустить ситуации, которая развивалась в других странах, - рассказал Сергей Кравцов.

Министр также надеется на то, что выпускные вечера все же состоятся.

- Те усилия, которые сегодня предпринимаются, они направлены в том числе и на то, чтобы выпускные вечера все-таки состоялись в школах. Для ребят это очень важное событие, - рассказал Кравцов. - Выпускные вряд ли получится провести в онлайне. Это прежде всего общение, это эмоции, которые не всегда можно передать в Сети по понятным причинам. Поэтому я надеюсь, что выпускные вечера состоятся.