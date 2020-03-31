Министр просвещения: Снижений зарплат учителей не будет

Во время объявленных нерабочих дней и дистанционного обучения зарплаты учителей снижаться не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, открывая онлайн-марафон "Домашний час" в соцсети "ВКонтакте".

- Что касается зарплат, то мы этот вопрос держим на контроле. Никаких снижений не будет, - подчеркнул Кравцов.

Он также напомнил, что всю методическую поддержку учителя могут получить по горячей линии: +7 (800) 200-91-85. На связи лучшие учителя, методисты и сотрудники федеральных профильных институтов.