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31.03.2020 13:33
Рубрика: Общество

Министр просвещения: Снижений зарплат учителей не будет

Текст: Ксения Колесникова

Во время объявленных нерабочих дней и дистанционного обучения зарплаты учителей снижаться не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, открывая онлайн-марафон "Домашний час" в соцсети "ВКонтакте".

Министр просвещения Сергей Кравцов: Более 80% школ ушли на каникулы

- Что касается зарплат, то мы этот вопрос держим на контроле. Никаких снижений не будет, - подчеркнул Кравцов.

Он также напомнил, что всю методическую поддержку учителя могут получить по горячей линии: +7 (800) 200-91-85. На связи лучшие учителя, методисты и сотрудники федеральных профильных институтов.

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