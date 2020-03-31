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31.03.2020 19:58
Рубрика: Власть

Минюст переведет услуги ЗАГСов в дистанционную форму

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России форсирует работу по внедрению возможности предоставления некоторых государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате. Прежде всего речь идет о регистрации рождения и смерти.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Как пояснили в ведомстве, подобные услуги могут оказываться в рамках будущих суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". "Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги", - подчеркивают в Минюсте.

Фото: iStock
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Ведомство уже разработало и внесло в правительство проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", создающий правовую базу для подобных сервисов. Как сообщили в Минюсте, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время.

Представили ведомства также напоминают, что в данный момент законом предусмотрена возможность подачи в форме электронных документов заявлений о государственной регистрации следующих актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть и некоторые другие.

При этом непосредственно процедура государственной регистрации акта гражданского состояния на сегодняшний день производится при личном присутствии заявителя. "Так, каждая запись акта гражданского состояния должна быть прочитана заявителем, подписана им и составляющим запись работником органа ЗАГС, скреплена печатью органа ЗАГС", - поясняют в ведомстве. Помимо этого, заявитель получает на руки оформленное на бланке строгой отчетности свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

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В перспективе регистрацию рождения и смерти можно будет проводить полностью в заочном формате. О возможности дистанционных свадеб или разводов речи не идет.

Напомним, что ведомство также направило региональным властям предложение приостановить государственную регистрацию заключения брака и разводов. Как рассказали в ведомстве, согласно закону, по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака может производиться в торжественной обстановке. Однако совместное присутствие гостей и родственников, участвующих в торжестве, создает угрозу распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем президиумом Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручено обеспечить временное приостановление государственных услуг по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, дата государственной регистрации заключения брака может быть перенесена на более поздний срок (не позднее 12 месяцев с даты подачи заявления о заключении брака).

Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT
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"Таким образом, если лица, вступающие в брак, желают провести церемонию бракосочетания в торжественной обстановке, то они могут подать совместное заявление об изменении даты государственной регистрации заключения брака", - рассказывают представители ведомства.

В связи с этим Минюст России предложил высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить перенос дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020). В то же время по закону для государственной регистрации заключения брака достаточно присутствия только лиц, вступающих в брак. Поэтому в исключительных случаях при отказе лиц, вступающих в брак, перенести дату государственной регистрации заключения брака на более поздний срок государственная регистрация будет производиться в присутствии лишь лиц, вступающих в брак, без участия приглашенных.

Власть Право Личные документы Правительство Минюст Государственные интернет-услуги

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