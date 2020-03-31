Минюст предложил приостановить в России свадьбы и разводы

Министерство юстиции России предложило на время пандемии приостановить регистрацию браков и разводов в России. Если же у кого-то назначена свадьба, ее придется отложить, как минимум, до лета. Соответствующие предложения ведомство направило губернаторам. Напомним, ЗАГСы входят в систему региональной власти.

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации, - говорится в сообщении ведомства. - Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)".

Если же свадьбу перенести невозможно, то регистрацию брака надо провести в минимальном составе, даже без свидетелей. "В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных", поясняют в ведомстве.