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31.03.2020 09:45
Рубрика: Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Текст: Мария Агранович
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

- Будем делать перенос сроков, - сказал он. По словам Фалькова, начало вступительных экзаменов сдвинется на две-четыре недели. Это связано с тем, что сдвинулись и сроки сдачи единого государственного экзамена. Напомним, по решению министерства просвещения, ЕГЭ в этом году начнется не 25 мая, а 8 июня. А приемная кампания в вузы традиционно стартует 20 июня. Провести и проверить все экзамены в такой короткий промежуток просто нереально.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Фальков пообещал организовать прием так, чтобы выпускникам школ было комфортно.

- Организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн-технологий, - подчеркнул министр.

Всех поступивших Минобрнауки планирует зачислить во второй половине августа. "Хотелось бы новый учебный год начать с 1-го сентября", - сказал Фальков.

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Также он заверил, что министерство продолжит увеличивать количество бюджетных мест в вузах, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.

- Мы уже в этом году увеличили их почти на 34 тысячи. Стратегию менять не будем, - заявил министр. - Растет количество выпускников школ, есть большая потребность.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Места будут не только расти, но и распределяться в зависимости от того, на что самый большой спрос. Сегодня, по словам Фалькова, это гуманитарные направления подготовки, педагогические специальности, медицина.

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