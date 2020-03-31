Минобрнауки: Полной отмены экзаменов в вузах не будет

Он подчеркнул, что министерство не рассматривает этот вариант в качестве "рабочего сценария", и планирует провести приемную кампанию со сдвигом на 2-4 недели, чтобы 1 сентября все же начать традиционно учебный год. Приемная кампания, по словам Фалькова, скорее всего, будет проходить дистанционно, с максимальным использованием цифровых технологий.

Кроме того, прорабатывается возможность дистанционно провести и все запланированные защиты дипломов и диссертаций у выпускников и аспирантов.

- Пока стопроцентного ответа мы дать не можем, по апрелю станет ясно​​​, но дистанционный вариант прорабатывается, - рассказал министр.

Он отметил, что самое слабое место в дистанционной защите - механизмы ее проведения. Как гарантировать, что "по ту сторону экрана" действительно автор диплома, а не подсадной человек?

Министерство будет использовать для этого цифровую технологию распознавания лиц.

- У нас просто не будет выбора, - сказал Валерий Фальков. - В нынешней ситуации это случится уже этим летом. А скоро станет нормой в системе высшего образования, не повсеместной, но нормой.

Система распознавания лиц - часть процедуры контроля во время проверки знаний (прокторинг), когда с помощью специальных программных средств фиксируются и действия человека на экране, и звуковой фон​​​.