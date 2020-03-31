Минобрнауки: Полной отмены экзаменов в вузах не будет

Он подчеркнул, что министерство не рассматривает этот вариант в качестве "рабочего сценария", и планирует провести приемную кампанию со сдвигом на 2-4 недели, чтобы 1 сентября все же начать традиционно учебный год. Приемная кампания, по словам Фалькова, скорее всего, будет проходить дистанционно, с максимальным использованием цифровых технологий.
Кроме того, прорабатывается возможность дистанционно провести и все запланированные защиты дипломов и диссертаций у выпускников и аспирантов.
- Пока стопроцентного ответа мы дать не можем, по апрелю станет ясно, но дистанционный вариант прорабатывается, - рассказал министр.
Он отметил, что самое слабое место в дистанционной защите - механизмы ее проведения. Как гарантировать, что "по ту сторону экрана" действительно автор диплома, а не подсадной человек?
Министерство будет использовать для этого цифровую технологию распознавания лиц.
- У нас просто не будет выбора, - сказал Валерий Фальков. - В нынешней ситуации это случится уже этим летом. А скоро станет нормой в системе высшего образования, не повсеместной, но нормой.
Система распознавания лиц - часть процедуры контроля во время проверки знаний (прокторинг), когда с помощью специальных программных средств фиксируются и действия человека на экране, и звуковой фон.