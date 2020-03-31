Минтруд: Удаленная работа не приведет к снижению зарплаты

"Заработная плата при удаленной занятости в апреле не уменьшится при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника", - сказал министр.

Кроме того, Антон Котяков подчеркнул, что у Фонда социального страхования бюджет сбалансирован, есть переходящие остатки с прошлого года, так что все социальные выплаты, положенные гражданам, будут осуществлены в полном объеме.

Как ранее разъясняли специалисты Минтруда, при переходе сотрудника на формат удаленной (дистанционной) работы, объем его трудовых обязанностей остается прежним и, следовательно, заработную плату он должен получать в том же объеме, как и при постоянном нахождении в офисе или на производстве. При этом перевод на удаленную работу должен проходить с учетом производственных возможностей, то есть важно убедиться, чтобы у сотрудника были ресурсы для выполнения этой работы. В противном случае работодатель сам обязан предоставить человеку необходимую технику и материалы.