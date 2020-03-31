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31.03.2020 21:32
Рубрика: Экономика

Минтруд: Удаленная работа не приведет к снижению зарплаты

Текст: Алексей Дуэль
Апрельская зарплата россиян не станет меньше оттого, что многие сотрудники перешли на удаленную работу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая в эфире Первого канала.
Фото: GettyImages
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"Заработная плата при удаленной занятости в апреле не уменьшится при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника", - сказал министр.

Кроме того, Антон Котяков подчеркнул, что у Фонда социального страхования бюджет сбалансирован, есть переходящие остатки с прошлого года, так что все социальные выплаты, положенные гражданам, будут осуществлены в полном объеме.

Фото: iStock
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Как ранее разъясняли специалисты Минтруда, при переходе сотрудника на формат удаленной (дистанционной) работы, объем его трудовых обязанностей остается прежним и, следовательно, заработную плату он должен получать в том же объеме, как и при постоянном нахождении в офисе или на производстве. При этом перевод на удаленную работу должен проходить с учетом производственных возможностей, то есть важно убедиться, чтобы у сотрудника были ресурсы для выполнения этой работы. В противном случае работодатель сам обязан предоставить человеку необходимую технику и материалы.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Рынок труда

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