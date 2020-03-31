Минздрав мобилизует студентов для борьбы с COVID-19

Студенты подведомственных Министерству здравоохранения РФ медвузов смогут принять участие в мероприятиях по профилактике коронавирусой инфекции. Они помогут в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работе на "горячей линии". Об этом сообщили сегодня в Минздраве.

Вузы смогут внести соответствующие изменения в образовательные программы - фактически речь идет о практической подготовке будущих медиков. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Такая практика будет добровольной: студенты должны дать согласие на участие в этой работе, уточнили в Минздраве.

Планируется, что студенты будут консультировать тех, кто находится на самоизоляции, будут готовить информационные сообщения, доставлять продукты питания и лекарства людям на самоизоляции.

Кроме того, Минздрав России рекомендовал Минобрнауки, а также региональным властям, органам местного самоуправления и иным учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организовать проведение практической подготовки.

Привлечение студентов-медиков к работе в системе здравоохранения - это обычная, давно проверенная и эффективная практика. Во многих регионах эта работа уже идет. В Минздраве рассказали, что 85 студентов Ставропольского медуниверситета включены в состав отряда волонтеров для оказания медпомощи больным в общежитиях и пожилым людям. Кроме того, 303 студента лечебного и педиатрического факультетов в настоящее время работают в медицинских организациях. В Самарской области в первичном звене работают свыше 160 ординаторов, дополнительно направлено - 113. Более 130 студентов старших курсов медвуза, а также около 50 студентов медицинских колледжей направлены в поликлиники в качестве волонтеров. 107 студентов в Татарстане проходят практику в медорганизациях. 129 ординаторов начали практиковать как участковые врачи. Также студенты вузов и колледжей привлечены на термометрию и помощь пожилым людям - это еще 200 человек.