Что впереди? По оценке, не менее 6-9 месяцев упорной борьбы мира с коронавирусом. Пики в России, судя по графикам Всемирной организации здравоохранения, могут быть в апреле-мае. Пандемия свиного гриппа 2009-2010 годов длилась 9 месяцев, "испанка" в 1918-1919 годах - полтора года. И, дай Бог, чтобы не повторить европейские сценарии, но только "с рычагом". В кризисы 1998, 2008-2009, 2014 годов так было - очаг заражения, пусть финансового, снаружи, а намного хуже - именно нам.

Пока пандемия не закончится, финансовые рынки мира будет колошматить. Ведь они каждый день получают плохие новости. Главными трендами могут быть падения, сжатия, бегство капиталов, тяжелая сейсмика - то вверх, то вниз. Удешевление всего - акций, недвижимости, бизнеса. Все будут искать защиты в долларе США и в золоте. Но найдут ли? США - под сильнейшим ударом, а золото, когда экономическая ткань распадается, может стать неликвидом. Все ждут падения мирового ВВП. Вопрос только - будет ли оно сокрушающим. Один, пять, семь-восемь процентов?

А что с ценой и спросом на нефть, газ, металлы? Это же сырье, наш хлеб! Сегодня никто не скажет, какими они будут. С одной стороны, сырьевые войны и сжатие спроса в связи с экономическим кризисом. С другой, с каждым днем пандемии все больше будет цениться доступ к простым ресурсам - топливо, продовольствие, чистая вода, металлы, дерево. Еще нельзя оценить, какова будет степень упрощения мировой экономики, глубина распада технологических связей и насколько устойчивы будут ее базовые инфраструктурные системы - энергия, еда, вода, здравоохранение. Не знаем, не столкнемся ли с техногенными катастрофами и социальными взрывами. Пока мы только в стадии накопления рисков, кроме, может быть, Китая, Японии, Кореи.

А что будет в это время в экономике России? Что, если из-за рубежа - только финансовые шоки, сейсмика, сжатия, падения цен на сырье? Нам, видимо, придется столкнуться с падением ВВП. В 2009 году он упал почти на 8%. Хуже всего придется тем, кто работает "с колес" и за счет кредитов. Малый бизнес, если сокращаются клиенты, поставки, выручка, может выдержать 1-3 месяца. Дальше обычно он бросается, или сжимается, или уходит в тень. Кому будет труднее всего? Ответ - 6 млн микро-, малых и средних предприятий, в т.ч. 3,4 млн индивидуальных предпринимателей, 14-15 млн неформально занятых (тех, кто работает без контракта), больше 3 млн самозанятых.

Труднее всего придется 3,4 млн ИП, 3 млн самозанятых и 14-15 млн неформально занятых

А большой бизнес? Сколько он может продержаться без помощи? Ответ - 6-9 месяцев. Всем будет нужна массивная и быстрая поддержка государства. Льготы, деньги, заказы - без бюрократии! И еще - ручное управление для критической инфраструктуры. Энергия, вода, тепло, продовольствие, транспорт, АЭС.

Могут ли резко обостриться социальные риски? Для этого нужен месяц голода и холода. Или резкий, быстрый уход в бедность, падение ВВП на душу населения примерно в два раза (Индонезия в 1998 году, Аргентина в 2000-х, Украина в 2014 году). Или отчуждение от населения, демонстрация неуправляемости. Петербург 1916-1917 годов многое мог бы об этом рассказать.

Все ли делается, что нужно? Внешне - да! Видно, что власти работают круглосуточно, что полностью используется опыт соседей - восточных и западных. Максимум льгот, беспроцентный (надеемся!) кредит, желание - все это дать быстро и легко. И да - полный карантин, пусть с опозданием примерно на неделю (по опыту Европы). Но насколько быстро и в каком объеме кредиты и помощь дойдут до бизнеса? Сможем ли обеспечить легкую доступность такой помощи в системе, привыкшей к бюрократическим проволокам? Рассчитанной на недоверие? Боящейся, что потом откроются уголовные дела?

Пока же, несмотря на объявленные меры, малый бизнес исходит криком. Замер экономической активности в России на 30 марта (по электропотреблению) показал, что она упала примерно на 16% в целом по стране и на 22% по ЦФО (ЦМАКП). Все просят помощи - быстрее, быстрее!

Данные по электропотреблению показывают, что экономическая активность снизилась на 16%

Не обойдемся без прямой денежной поддержки старших возрастов за счет федерального бюджета. В России больше 100 млн человек живет в малых и средних поселениях. Там низкие уровни доходов, бедные бюджеты. Нам бы организовать безусловную, без всяких документов и проволочек выплату 13-15 тысяч рублей всем, кому за 70 лет. И еще - инвалидам 1-й группы, они не могут работать. Попросить всех тех, кому эти деньги не нужны, отказаться от них. Вся выплата требует 150-170 млрд рублей, примерно 2 млрд долл. Это очень небольшая сумма для государства со всеми его гигантскими накопленными резервами. А для тех, кому за 70 лет, - продукты и лекарства на 1-1,5 месяца.

Мы оказались на неведомой территории. Нам очень нужна сейчас прямая речь "с самого верха". Постоянная, раз в два-три дня, опережая события. Возможно, что уже через 1-3 месяца возникнет нужда в экономике, близкой к мобилизационной, в "Ставке Верховного Главнокомандующего". Не верится? А кто верил в возможности карантина, закрытия внешнего сообщения в такой гигантской стране, как Россия? Не хочется? А кому хочется - ради выживания!

Да, может возникнуть нужда не в выборочном, а в расширенном прямом управлении в таких областях, как цены, продовольствие, рабочие места, инфраструктура, медицина, банки и даже производство.

Аналог в медицине - жить на аппарате искусственного дыхания. Но помнить, что беспрецедентные ограничения, контроль - временны! Нужно кричать об этом! Нельзя, чтобы в России результатом пандемии стала полуадминистративная экономика с "Большим Братом" внутри - тотальным надзором за поведением каждого. Мы чувствуем всем сердцем: путь России, ее идея - в другом.