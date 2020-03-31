Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.
Фото: Алессандро Рота / РИА Новости
Министерству финансов предписано выделить необходимые средства из федерального бюджета.
К этой работе привлекут Российский союз промышленников и предпринимателей и "Сбербанк". Им рекомендовано до 2 апреля разработать меры поддержки россиян, попавших в такое положение.