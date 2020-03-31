Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.

Фото: Алессандро Рота / РИА Новости