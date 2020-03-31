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31.03.2020 00:10
Рубрика: Общество

Подготовить медицинские учреждения к оказанию помощи

Российская газета - Столичный выпуск № 68(8122)

"Завершить полную инвентаризацию готовности медучреждений"

Цитата

Валерий Вечорко, главный врач ГКБ N 15 им. Филатова:

"С первого дня мы проводим инструктажи и тренинги по эпидбезопасности, по правильному надеванию и сниманию спецодежды, созданы бригады дезинфекторов. Каждая зона в больнице снабжена радио- и сотовой связью для того, чтобы сотрудники могли сообщить о своих проблемах".

Главный врач ГКБ N 15 им. Филатова Валерий Вечорко.

"Резко нарастить объем тестирования"

Цитата

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций:

"Главные плюсы экспресс-системы - во-первых, анализ можно сделать очень быстро (за час обследуются 20 человек), во-вторых, не нужна стационарная лаборатория. Все необходимое помещается в чемодане, который можно взять в больницу, школу, провести тестирование в офисе, в аэропорту или вокзале".

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Пополнить резерв аппаратов ИВЛ"

Цитата

Михаил Мурашко, министр здравоохранения:

"Российские предприятия, которые выпускают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), получат поддержку от государства. Дополнительные средства уже выделены".

Глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Особое внимание - людям старшего поколения"

Президент особо выделил профилактическую работу в отношении пожилых, которые находятся в группе риска. Тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. При этом важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других вещей.

Минздрав предложил ввести надбавки врачам, лечащим больных коронавирусом
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