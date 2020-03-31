На АЭС "Фукусима" возникла новая проблема с радиацией

На японской АЭС "Фукусима-1", серьезно пострадавшей от Великого Восточного землетрясения в марте 2011 года, обнаружилась новая проблема, сообщает японская газета Asahi.

Оператору атомной станции компании Tokyo Electric Power (TEPCO) приходится откладывать программу сброса загрязненной воды из подвалов станции. Причина - мешки с поглощающим воду цеолитом, разложенные там, чтобы помешать переливу, оказались крайне радиоактивными, излучение составляет 3-4 зиверта в час (130 миллионов беккерелей на килограмм). Такое излучение способно убить человека в течение часа.

О проблеме стало известно в декабре 2018 года, когда специалисты TEPCO измерили уровень радиоактивности в подвалах реакторных блоков.

Воду, как и мешки с песком удалять все равно придется, но это будет не так просто сделать, отмечают эксперты.

Пока что TEPCO решила отложить сброс радиоактивной воды из подвалов АЭС до 2023 финансового года, хотя изначально предполагалось завершить процесс к 2020 году. Но если сейчас убрать воду, мешки с цеолитом окажутся на воздухе и начнут загрязнять радиационным излучением окружающую среду.

Сейчас оператор ищет безопасный способ утилизации зараженного цеолита. Пока что основная идея - переложить радиоактивный впитывающий песок в другие емкости и снова положить под воду. Однако уже понятно, что такое решение может быть только временным.