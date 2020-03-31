На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых

Сначала отдельно взятый немецкий город Вольфсбург, а затем и весь нижнесаксонский регион приостановил прием пациентов в местные дома престарелых из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министра здравоохранения земли Нижняя Саксония Каролу Райман.

Местные власти забили тревогу, когда почти у половины постояльцев Ханс-Лилье-Хайм - 72 из 165-ти - был выявлен COVID-19, скончались 17 человек. При этом зараженной оказалась и часть персонала, что стало поводом для судебного иска к местной евангелической общине, которая направила пожилых пациентов с деменцией в дом престарелых, не узнав предварительно об эпидемиологической ситуации на месте.

Как пишет Spiegel online, с понедельника учреждение по уходу за пожилыми людьми, как и близлежащие больницы были вынуждены закрыться и прекратить прием новых пациентов, которые, как известно, относятся к группе риска. Тех, кто уже находится на лечении, распределили строго по одиночным палатам, не говоря уже о том, что родственникам категорически запрещено навещать их. Всех медсестер и санитаров обязали носить защитные костюмы. В Германии на данный момент зарегистрировано почти 64 тысячи заболевших, из них 650 человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией.