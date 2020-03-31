Исследование: как влажность воздуха влияет на коронавирус

Изменение уровня влажности в помещениях может снизить риск передачи вирусов, в том числе и коронавируса. Об этом сообщают американские исследователи из Йельского университета.

По мнению ученых, распространение COVID-2019, может зависеть не только от мер социального дистанцирования, но и от микроклимата внутри зданий.

Проведенные исследования показали, что сухой зимний воздух помогает распространяться коронавирусу, но с увеличением влажности весной и летом, риск передачи вируса воздушно-капельным путем снижается. При этом особенно важен микроклимат в зданиях.

"Девяносто процентов нашей жизни проходит в помещении в непосредственной близости друг от друга", - отмечает автор исследования Акико Ивасаки.

По словам эксперта, сезонный характер респираторных заболеваний, распространявшихся зимой, но снижавшихся весной и летом, регистрировался еще со времен древних греков. А современная наука смогла идентифицировать сухой воздух как фактор распространения вирусов, в том числе и COVID-2019.

Как подчеркивает Акико Ивасаки, зимой вирусы особенно опасны. При нагревании холодного воздуха в помещениях, его влажность снижается примерно на 20 процентов, а теплый сухой воздух уменьшает способность дыхательных путей задерживать вирусы. В таких условиях снижается и эффективность иммунной системы. При этом упоминаются эксперименты, доказавшие, что грызуны, инфицированные респираторными вирусами, быстрее заражают своих соседей именно в условиях низкой влажности.

"Вот почему я рекомендую зимой использовать увлажнители в зданиях", - отмечает Акико Ивасаки.

Однако и слишком высокая влажность способна оказывать негативное воздействие. Например, во влажных тропических регионах вирус, распространяемый воздушно-капельным путем, способен долгое время оставаться активным на поверхностях внутри помещений, особенной при плохой вентиляции.

Как показали опыты, грызуны в среде с относительной влажностью от 40 до 60 процентов демонстрируют меньшую способность передавать вирусы неинфицированным особям, чем это происходит при низкой или высокой влажности. Также сообщается, что мыши, которые содержались при относительной влажности 50 процентов, особенно успешно боролись с вирусами.

Однако при этом делается оговорка о том, что вирус все же способен распространяться в любое время года между людьми, находящимися в непосредственной близости, а также через контакты человека с инфицированными поверхностями.