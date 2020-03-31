Названы условия для восстановления валютного рынка

Курс рубля начал нерабочую неделю на торгах Московской биржи с падения. В моменте курс доллара доходил до 80 рублей, а евро - до 89 рублей. Но, по словам Дмитрия Бабинова, эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер", в краткосрочной перспективе у рубля еще будет шанс хорошо укрепиться.

Также он специально для "Российской газеты" рассказал, сколько бы сейчас стоила российская валюта без поддержки Банка России и до какого уровня должна подорожать нефть для нормализации ситуации на финансовых рынках.

- На этой неделе, - сообщил эксперт, - внимание инвесторов будет снова приковано к динамике распространения заболевания. А также к макростатистике, отражающей влияние этой проблемы на глобальную экономику.

Пара USD/RUB будет выглядеть слабее из-за вероятного снижения американской валюты на внешнем рынке, вызванного беспрецедентным монетарными стимулами ФРС, а также негативной экономической статистикой.

Доллар в понедельник предпринял еще одну попытку преодолеть 80 рублей. А в случае очередной волны распродаж на внешних рынках мы можем увидеть новую атаку на 4-летнюю вершину - 82 рубля. Пара EUR/RUB способна еще раз проверить на прочность уровень 90 рублей.

Основное влияние на все рынки будет оказывать развитие ситуации с пандемией и возможные новые меры властей. Если они будут в основном ограничительными - рынки могут испытать еще одну волну снижения. Если же будут предприняты дополнительные меры денежно-кредитного ослабления - это поддержит восстановление биржевых активов.

Пока же российский валютный рынок остается в русле общемировой тенденции, демонстрируя высокую волатильность. Резкие провалы рубля сменяются столь же стремительным восстановлением. И эти движения происходят недалеко от 4-летних минимумов, достигнутых российской валютой в середине месяца.

Несмотря на сильное снижение рубля в марте, он не полностью заложил в свой курс большой провал нефти. Поэтому российская валюта сейчас существенно переоценена к нефтяному фактору, что отражается в минимальной за десять лет рублевой стоимости нефти, упавшей ниже 2000 рублей.

Еще в начале месяца она стоила дороже 3000 рублей, то есть при нынешних уровнях котировок нефти доллар мог бы стоит 100 рублей и выше. Однако этого не происходит благодаря действиям Банка России, который продает иностранную валюту на рынке в рамках обратного исполнения бюджетного правила.

Тем не менее риски дальнейшего ослабления рубля остаются высокими. Конечно, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть довольно серьезное восстановление российской валюты, если пик эпидемии коронавируса будет пройден. Или экономические данные окажутся не столь удручающими, как сейчас опасаются многие инвесторы.

Однако для того, чтобы рубль вышел на траекторию устойчивого роста, ослабив евро и доллар, котировки нефти должны уйти на более высокие уровни и надежно закрепиться хотя бы над отметкой 40 долларов за баррель по марке Brent. Но этого будет трудно добиться без нового соглашения производителей нефти, которое бы предотвратило разбалансировку нефтяного рынка как со стороны спроса, так и предложения.