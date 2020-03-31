Немецкие зоопарки написали письмо Меркель с просьбой помочь

Немецкие зоопарки написали канцлеру Германии Ангеле Меркель письмо с просьбой предоставить 100 миллионов евро для помощи животным на период пандемии коронавируса. Об этом 31 марта сообщает Reuter's.

Поскольку зоопарки в Германии в настоящее время закрыты для посетителей, они не получают никакого дохода. Вместе с тем, как отметил глава Ассоциации немецких зоопарков Йорг Юнгольд, "в отличие от других организаций, мы не можем просто прекратить работать, нам надо продолжать заботиться о животных".

Что интересно, сотрудники зоопарков отмечают, что некоторые животные скучают по посетителям. В их числе обезьяны, которым нравится наблюдать за людьми, а также тюлени и попугаи.