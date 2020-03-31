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31 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Новосибирской области от 30 марта 2020 года № 98-рп "О перечне непродовольственных товаров первой необходимости"

Дата подписания 30 марта 2020 г.
Опубликован 31 марта 2020 г.

В целях выполнения подпункта "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р:

Утвердить дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников


Приложение к распоряжению Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

4. Санитарно-технические изделия.

5. Похоронные принадлежности.

6. Очки, линзы и их части.

7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).

8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.



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