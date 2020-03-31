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31.03.2020 23:45
Рубрика: Спорт

Кто подставит кулаки

Хабибу ищут замену на бой против Фергюсона
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Участие чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Тони Фергюсона по-прежнему остается под вопросом. Поэтому уже появилось несколько желающих заменить российского спортсмена в октагоне.

Поединок намечен на 18 апреля. Но в отличие от даты место встречи на данный момент не определено. Тем временем Нурмагомедов сейчас тренируется в Дагестане и не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ, связанного с распространением коронавируса. А бой, по неподтвержденной информации, могут организовать в США.

Соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова может стать Гэтжи

- Слышал, что UFC хочет провести турнир со мной или без меня, - заявил Нурмагомедов в ходе прямого эфира в своем "Инстаграме". - Я совсем не против. Все должны придерживаться установленного регламента и следовать законам.

Ситуацией рады воспользоваться другие бойцы смешанных единоборств. Например, американец Дастин Порье.

- У меня не было необходимого времени и идеальных условий для тренировок, но я никогда не упущу шанс доказать, что я лучший, - цитирует Порье портал MMAJunkie. - Я уже написал президенту UFC Дане Уайту, что готов драться с Тони Фергюсоном.

Фото: РИА Новости
Нурмагомедов продолжит подготовку к бою с Фергюсоном в России

По словам журналиста другого спортивного портала ESPN, Нурмагомедова может заменить Джастин Гейджи. Его кандидатуру обсуждают в команде Фергюсона, однако поединок пока не согласован.

Между тем глава промоушена Дана Уйат резко ответил всем репортерам, которые пытаются выяснить у него точную информацию по бою: "Я не говорю никому, что делаю. Но бой состоится 18 апреля где-то на этой Земле. Когда вам будет нужно знать, я сообщу".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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