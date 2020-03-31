Одобрена поправка о переносе выборов из-за коронавируса

Российские избиркомы получат право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Эту норму поддержала Госдума.

Поправка была одобрена при принятии проекта закона, наделяющего правительство РФ правом введения указанных режимов.

Откладывать выборы предлагается в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ.

Если режимы введены на территории одного муниципального образования, то голосование может быть отложено избирательной комиссией региона. А если в двух и более регионах - решение примет Центризбирком.

Председатель ЦИК Элла Памфилова изменение поддерживает. На заседании ЦИК на прошлой неделе она назвала необходимым в период распространения коронавируса перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в РФ на апрель-май (46 и 28, соответственно).