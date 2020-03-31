Новости

В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 21:50
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 21:35
Исследование: как влажность воздуха влияет на коронавирус 21:30
В США от коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае 21:19
В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным 20:54
Всех жителей Севастополя отправили на самоизоляцию 20:47
Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации 20:46
Семь столичных СИЗО перестали принимать арестованных 20:40
В Эквадоре для тел умерших ставят грузовые контейнеры 20:38
РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток 20:28
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса 20:20
В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом 20:12
В Петербурге метро будет закрываться раньше из-за коронавируса 20:03
Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса 20:00
Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн 19:46
В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн 19:45
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина 19:37
В порту Роттердама более двух тонн наркотиков нашли в манго и ананасах 19:33
Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа 19:33
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу 19:31
В Дербенте ветеранам Великой Отечественной выплатят по 1 млн рублей 19:29
В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения 19:28
Историки рассказали о выкашивающем армии "урожае смерти" из "Илиады" 19:20
Плату за право торговли в московском метро снизили вдвое 19:18
Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе 19:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 20:46
Рубрика: Власть

Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации

Текст: Марина Трубилина

Освободить еще одну категорию граждан от штрафов за отсутствие "прописки" предлагают депутаты Госдумы. Проект поправок в Кодекс об административных нарушениях РФ внесен в Госдуму.

Фото: iStock
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Предлагается внести изменения в статьи КоАП, где идет речь об ответственности за проживание в жилом помещении без регистрации по месту пребывания или месту жительства. Сейчас от наказаний освобождаются близкие родственники собственника, имеющего регистрацию, или нанимателя - супруги, дети и родители, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать в том числе приемных родителей и усыновленных детей.

Однако, как указывают авторы законопроекта, иная ситуация обстоит с подопечными, проживающими со своими попечителями, которые фактически исполняют обязанности родителей. На них освобождение от ответственности не распространяется. Инициаторы поправок предлагают устранить эту правовую неопределенность и включить опекунов, попечителей и подопечных в круг лиц, которых нельзя штрафовать за отсутствие регистрации. Для освобождения от ответственности им будет необходимо доказать свой статус документами.

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Песков назвал дату вылета самолета для борьбы с коронавирусом в США
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента