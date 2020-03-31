Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации

Освободить еще одну категорию граждан от штрафов за отсутствие "прописки" предлагают депутаты Госдумы. Проект поправок в Кодекс об административных нарушениях РФ внесен в Госдуму.

Предлагается внести изменения в статьи КоАП, где идет речь об ответственности за проживание в жилом помещении без регистрации по месту пребывания или месту жительства. Сейчас от наказаний освобождаются близкие родственники собственника, имеющего регистрацию, или нанимателя - супруги, дети и родители, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать в том числе приемных родителей и усыновленных детей.

Однако, как указывают авторы законопроекта, иная ситуация обстоит с подопечными, проживающими со своими попечителями, которые фактически исполняют обязанности родителей. На них освобождение от ответственности не распространяется. Инициаторы поправок предлагают устранить эту правовую неопределенность и включить опекунов, попечителей и подопечных в круг лиц, которых нельзя штрафовать за отсутствие регистрации. Для освобождения от ответственности им будет необходимо доказать свой статус документами.

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект.