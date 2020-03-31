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31.03.2020 23:50
Рубрика: Спорт

Досрочный пьедестал

Стали известны лучшие клубы России
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Накануне Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Также были названы чемпионы страны среди мужских и женских команд.

Как сообщает пресс-служба ВФВ, было проведено голосование о досрочном завершении чемпионатов страны. 13 из 14 клубов мужской Суперлиги поддержали это решение. У женщин за высказались десять клубов из 12. Ранее турнир был приостановлен из-за распространения коронавируса в стране.

Также были определены чемпионы страны. У мужчин лучшим стал "Локомотив" (Новосибирск), второе место досталось казанскому "Зениту", бронзовые медали - кемеровскому "Кузбассу".

У женщин титул завоевал клуб "Динамо" (Казань), лидировавший по ходу сезона.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Отметим, что это уже шестой титул в истории для команды под руководством Ришата Гилязутдинова.

Заслуженное серебро получат девушки из "Локомотива" (Калининградская область), третьими финишировала "Уралочка".

Вот как в эфире канала "Матч ТВ" успех прокомментировала связующая казанского "Динамо", одна из лидеров национальной сборной страны Евгения Старцева:

- Что я могу сказать про нашу команду? Конечно, я рада, но это все же не те эмоции. Нам всем очень хотелось доиграть чемпионат до конца. Понимаю, что сейчас некоторые команды могут быть не совсем довольны этим решением. Может быть, это не совсем честно, но в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в России и мире, думаю, что федерация приняла правильное решение.

Спорт Волейбол

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