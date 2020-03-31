От коронавируса умер актер из "Звездных войн" Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет. Как сообщает Metro, - от коронавируса.

При этом дополнительного трагизма ситуации придает тот факт, что его жена сейчас находится на карантине в Австралии и, соответственно, не сможет в ближайшее время попрощаться с мужем.

Andrew Jack, who played Caluan Ematt in The Force Awakens and The Last Jedi and voiced Moloch in Solo, passed away as a result of complications he developed from COVID-19. May the Force be with you. pic.twitter.com/97pFsOSN7m — Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 31, 2020

Эндрю Джек сыграл майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн" - "Пробуждении Силы" и "Последних джедаях" - и озвучил Молоха в "Хане Соло". Но более всего он прославлен (быть может, не особенно широко, но тем не менее) как dialect coach, то есть что-то вроде преподавателя сценической речи, специалист, который натаскивает актеров изображать голосом нужный акцент.

В качестве этого самого dialect coach Эндрю Джек работал с Робертом Дауни-младшим, когда тот готовился к главной роли в байопике "Чаплин", а Пирсу Броснану помогал поступить на секретную службу Ее Величества в "Золотом глазе".

Он же разработал и внедрил акценты для греков и троянцев в "Трое", кроме того в его послужном списке "Мстители: Финал", "Шерлок Холмс", "Робин Гуд". Но самое главное, пожалуй, - именно благодаря ему мы получили возможность услышать, как звучат языки разных народов Средиземья, в трилогии Питера Джексона "Властелин колец".