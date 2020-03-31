Новости

Новые мемы: Джон Уик, Терминатор и Рэмбо против коронавируса 18:50
Жена Игоря Николаева рассказала о его состоянии 18:13
Умер актер Мэттью Фабер 17:31
В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа 16:32
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика 15:37

От коронавируса умер актер из "Звездных войн" Эндрю Джек

Новости
    31.03.2020, 19:11
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: twitter.com/Nerdbunker Фото: twitter.com/Nerdbunker
Фото: twitter.com/Nerdbunker

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет. Как сообщает Metro, - от коронавируса.

При этом дополнительного трагизма ситуации придает тот факт, что его жена сейчас находится на карантине в Австралии и, соответственно, не сможет в ближайшее время попрощаться с мужем.

Эндрю Джек сыграл майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн" - "Пробуждении Силы" и "Последних джедаях" - и озвучил Молоха в "Хане Соло". Но более всего он прославлен (быть может, не особенно широко, но тем не менее) как dialect coach, то есть что-то вроде преподавателя сценической речи, специалист, который натаскивает актеров изображать голосом нужный акцент.

В качестве этого самого dialect coach Эндрю Джек работал с Робертом Дауни-младшим, когда тот готовился к главной роли в байопике "Чаплин", а Пирсу Броснану помогал поступить на секретную службу Ее Величества в "Золотом глазе".

Он же разработал и внедрил акценты для греков и троянцев в "Трое", кроме того в его послужном списке "Мстители: Финал", "Шерлок Холмс", "Робин Гуд". Но самое главное, пожалуй, - именно благодаря ему мы получили возможность услышать, как звучат языки разных народов Средиземья, в трилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Новости

Певица Жасмин заявила, что переболела коронавирусом вместе с сыном 15:26
Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус 15:06
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
Аферисты обокрали сидящего на карантине актера Алексея Жеребцова 13:00
⧣ Соединенное Королевство
Фото: instagram.com/ nattotwister
Сериал "Ведьмак" от Netflix представили в виде аниме 11:37
Видео: чем занять себя на карантине 30.03.2020
Автор песни I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл умер от коронавируса 30.03.2020
⧣ утраты
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин 11:23
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 30.03.2020
⧣ Звездные войны
Фото: kinopoisk.ru
Рейтинг: что смотрят россияне на карантине 28.03.2020
Звезда "Терминатора" и "Чужих" сыграет во втором сезоне "Мандалорца" 25.03.2020
Во втором сезоне "Мандалорца" появится Асока Тано из "Войн клонов" 21.03.2020