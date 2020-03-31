Первому каналу - 25 лет: самые известные фильмы, программы и акции

1 апреля Первому каналу исполняется 25 лет, и это - не шутка. Можно его хвалить или ругать, смотреть или не смотреть, но нельзя не признать - за эти годы сформировался новый тип ТВ - "Телевидение Эрнста".

Потому что Константин Львович Эрнст занимает должность гендиректора Первого канала с 1999 года. А до этого он с 1995 года он был генеральным продюсером Общественного Российского Телевидения (ОРТ) - так ранее назывался телеканал, который сменил название на Первый 2 сентября 2002 года. Как раз 1 апреля 1995 года - в эфир вышли первые передачи ОРТ. В эфире Первого и сейчас с успехом идут программы, на которых выросло не одно поколение зрителей: "КВН", "Что? Где? Когда?", "Здоровье", "Человек и закон", "Поле чудес" и другие. А 1 января 2018 года Первый отметил 50-летний юбилей информационной программы "Время". Никто не поспорит с тем, что Первый канал имеет свое лицо. А точнее - много лиц, поскольку и его телепрограммы, и ведущие стали именами нарицательными. Их упоминают в разговорах миллионы людей, и понимают друг друга с полуслова. За примерами далеко ходить не надо. Назовем самые известные программы и акций, по которым без труда можно узнать Первый канал страны.

1. "Старые песни о главном" открыли для зрителей новый формат встречи Нового года. Мюзикл впервые вышел в эфир в ночь с 31 декабря 1995 на 1 января 1996 года, подарив вторую жизнь и новую народную любовь музыкальным шлягерам советской поры в новой обработке. Авторами идеи "Старых песен о главном" были Константин Эрнст и Леонид Парфенов.

2. В 1997 году в эфир вернулось легендарное "Здоровье". Автором и ведущей стала доктор медицинских наук Елена Малышева. А в 2010 году она запустила новое шоу "Жить здорово!", превратившееся в настоящий телеаттракцион. Провокативно-познавательные видео из "Жить здорово!" неизменно становятся народными мемами.

3. 30 августа 2005 года зрители впервые увидели в эфире логотип программы "Пусть говорят", ставшей самым рейтинговым ток-шоу на отечественном ТВ (до "ПГ" были "Большая стирка" и "Пять вечеров"). Первый ведущий - Андрей Малахов, а с 2017 - Дмитрий Борисов.

4. За все время существования в эфире Первого шоу "Модный приговор" было переодето 3 200 человек. Премьера прошла в 2007 году. Эвелина Хромченко - бессменный обвинитель вот уже 13 лет. Александр Васильев возглавил Модный суд в 2009 году, сменив Вячеслава Зайцева. Надежда Бабкина пришла на проект в качестве модного защитника в 2010, также в этом амплуа в "Модном" снимались Юлия Барановская, Екатерина Скулкина, Лариса Вербицкая, Дарья Донцова, Арина Шарапова, Лариса Долина.

5. В это трудно поверить, но Лариса Гузеева не была первой ведущей программы "Давай поженимся". Проект вышел в эфир в 2008 году с Дарьей Волгой, но уже вскоре ведущей стала Лариса Гузеева - главная звезда шоу. Ее фразы расходятся на цитаты, а перепалки с Розой Сябитовой стали легендарными. Более 500 участников программы поженились, встретившись на проекте, а число родившихся у них детей перевалило за 70.

6. Премьера российского late night show "Вечерний Ургант" состоялась 16 апреля 2012 года - в день рождения ведущего. Первым гостем стал Сергей Безруков, который дал долгожданное интервью после выхода фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" - в ответ на вопрос не он ли сыграл Высоцкого, произнес лишь: "Да". Первым музыкальным гостем стала Земфира, исполнившая песню "Деньги".

7. Осенью 2012 года в эфире Первого стартовал "Голос". "Слепые прослушивания", популярные наставники, репертуар и прямые эфиры со зрительским голосованием мгновенно сделали шоу сенсацией. Позже Первый запустил "Голос.Дети" и "Голос 60+". Выступления участников российского "Голоса" не покидают международный чарт The Voice Global. В третьем сезоне "Голос.Дети" юная Ярослава Дегтярева спела "Кукушку" В.Цоя. Видео этого выступления в YouTube набрало около 80 млн. просмотров, став самым популярным за всю историю российского "Голоса".

8. В ноябре 2016 в эфире шоу "Лучше всех!" 3-летний Миша Осипов сыграл в шахматы с самим Анатолием Карповым, проиграл и горько расплакался. Это стало одним из самых эмоциональных эпизодов на отечественном ТВ последних лет. Всего на сцене "Лучше всех!" побывало 654 ребенка, им было подарено около 50 собак, несколько попугаев и один уж, четыре телескопа и 654 медали. В "Лучше всех!" ни один номер не репетируется.

Три акции Первого канала

1. 30 июля 2017 года указом Президента была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Первый канал вел съемку и трансляцию парада. Также на протяжении многих лет Первый канал снимает Парады Победы 9 мая, церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, а в последние годы еще и шествие колонн Бессмертного полка. Именно Первый канал формирует телесигнал, который затем раздает российским и зарубежным телекомпаниям на весь мир.

2. Четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу между Россией и Хорватией в эфире Первого стал самой рейтинговой программой года на ТВ (теледоля - 63,6%). Также в эфире Первого родились и два главных "мема" чемпионата - "Слезы Дзюбы" (нападающий российской сборной Артем Дзюба не смог сдержать слез, когда сказал: "Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы!") и "Усы надежды" (акция в поддержку российской сборной, которую провели в эфире программы "Вечерний Ургант" и которая стремительно охватила всю Россию).

3. 7 февраля 2014 Первый подарил миру грандиозную Церемонию Открытия Зимних Олимпийских Игр в Сочи, которая символично началась в 20:14. Каждый сегмент шоу стал хитом - "Сны о России" и массовые танцевальные сцены, иллюстрирующие разные эпохи в истории страны, арт-концепт "Русский алфавит", "Половецкие пляски" Бородина и музыка Доги, Шнитке и "Время, вперед!" Свиридова, торжественное зажжение Олимпийского огня и многое другое. Церемония снималась 140 камерами. В прямом эфире ее посмотрели три миллиарда зрителей в мире.

10 фильмов и сериалов Первого канала

"Мажор"

"Метод"

"Школа"

"Троцкий"

"Оттепель"

"Мосгаз" (2012) (и ответвления - "Палач" (2014), "Паук" (2015), "Шакал (2016), "Операция Сатана" (2018) и "Катран")

"Ночной дозор"

"Лучше, чем люди"

"Высоцкий, спасибо, что живой"

"Союз Спасения"

Это расширенная версия текста, опубликованного в "РГ"