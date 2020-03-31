Песков назвал дату вылета самолета для борьбы с коронавирусом в США

Самолет с медтехникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Ситуация с коронавирусом затрагивает всех, и альтернативы взаимной помощи нет, считают в Кремле.

"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца суток", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этой помощи шла речь в телефонном разговоре президентов России и США. "С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты", - заметил представитель Кремля.

"Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", - сообщил Песков. В процессе согласования сложилось впечатление, что "некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов", заметил при этом пресс-секретарь российского лидера.

"Предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", - заметил Песков, добавив, что так же складывается взаимодействие Москвы и с Пекином.

"Сейчас, когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет", - заключил пресс-секретарь главы государства.