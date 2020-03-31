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31.03.2020 18:32
Рубрика: Культура

Петр Налич: Весь мир подвешен на ниточке. Это хорошо влияет на мозги

Текст: Александр Алексеев
Творческим людям полезно оставаться одним. Отвлекаться от суеты, гастролей и снова писать песни, задумываясь о том, как меняются мир, любовь, родные, друзья. Уходить в самоизоляцию теперь приходится вынужденно - из-за разбушевавшегося коронавируса. Зато песни хороших артистов становятся еще мощнее и глубже…
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Петра Налича одни любят за душевные, мудрые или ободряющие композиции, другие - за уверенный дебют на оперной сцене, третьи - за то, что своим замечательным тенором он возвращает новым поколениям творчество Леонида Утесова, Александра Вертинского, песни военных лет.

Каждый год этот артист, представлявший Россию и на "Евровидении", давал свой Большой весенний концерт на самых престижных сценах. Теперь перенес его на 9 апреля в интернет. А во время подготовки к своей очередной премьере, где прозвучат и песни из свежего альбома "Морра", Петр Налич рассказал обозревателю "РГ" о том, как изменилась его жизнь в самоизоляции: что помогла понять, чему научила, какие неожиданные радости принесла.

Сейчас много говорят о том, что пандемия коронавируса меняет людей и после того, как эта беда отступит, мы и мир станем другими. Как думаете: мы станем лучше и добрее, или - наоборот?

Фото: EPA/ Axel Heimken
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Петр Налич: Все важные события меняют нас. И это - тоже изменит. Но не всех, а тех, для кого оно окажется важным, и кто привык задумываться. В том числе и о том, что нынешняя ситуация, сопряженная с возможностью смерти для многих людей - это повод поразмышлять о высоком и настоящем. Задуматься об этом в противовес обычным суетным карьерным делам - и возможно, да, хоть немного измениться.

Какие радости вы нашли для себя в этот период вынужденной самоизоляции, и, может, теперь научились чему-то новому?

Петр Налич: Вначале было непривычно и поэтому немного не по себе. Но потом вырисовалось большое количество плюсов: можно было никуда не бежать и посмотреть со стороны на все, что происходит вокруг. А главное, я стал доделывать песни, которые постоянно откладывать из-за концертов и гастролей - разные музыкальные штуки для альбома и учебы в Гнесинке.

И вообще это ощущение, что весь мир подвешен на ниточке, хорошо влияет на мозги. Это заставляет о многом задуматься. Я, например, снова много времени провожу с семьей, и хочу делать это еще больше. Снова много читаю: "Доктора Живаго" Бориса Пастернака, книги Аввы Дорофея (христианский святой, знаменитый и своим литературным наследием. Его труды считаются классикой аскетической духовной литературы и как правило повествуют о движениях души христианина, - Прим. Ред.).

Перестаешь отвлекаться на ерунду, на успех, а просто делаешь все так, как считаешь максимально нужным. Например, готовясь к концерту в интернете, мы с музыкантами решили в концовке обязательно сыграть и веселый джем. Я давно хотел это сделать, но думал: "Зачем, ведь можно выступить и с обычным концертом - так ведь и проще, и привычней." Но теперь наш оркестр готовится, и я вместе с ребятами жду от этого концерта много всего необычного, эмоционального и интересного.

Ведь всегда когда ты выходишь на сцену, а перед тобой в зале много людей, я, как, наверное, недостаточно смелый музыкальный боец, всегда невольно думаю: "Что они обо мне сейчас подумают? Вон, кто-то даже ушел, а я это заметил и расстраиваюсь…". А здесь, в интернете, ты сидишь и играешь, можно сказать, у себя на кухне. И ты не знаешь, кто к тебе присоединяется, и кто отсоединяется - ты просто не в курсе. И это, как мне кажется, очень хорошая степень свободы. Максимальной - в творчестве и независимости от привычек. Именно ее ищут все музыканты. И я уверен, что на этом концерте нам ее удастся обрести. А заодно найти для себя и новые горизонты…

Фото: Лена Балакирева/пресс-служба ММДМ
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"Большой весенний концерт" вы даете ежегодно и всегда удивляете переменами: дебютировав с ироничной песней Guitar, вы собрали Музыкальный коллектив Петра Налича, с которым исполняли неунывающие песни, на которых могли зарабатывать в клубах всю жизнь. Съездили на "Евровидение"… Но потом внезапно распустили группу и с тех пор - то дебютировали как оперный певец, то выступали с оркестрами, то записали программу военных песен, диск Леонида Утесова... Постоянно ищете для себя новый вызов или вам все быстро надоедает?

Петр Налич: Если посмотреть на эти направления более широко, то можно выделить три музыкальных линии, по которым я иду. Ни с одной из них пока не свернул (улыбается). А написание и исполнение эстрадных и не очень эстрадных песен - только одна и них. Наверное, на данный момент она самое востребованное из того, что я делаю.

Хотя вторая линия - здесь я проявляю себя как композитор, ныне тоже востребована. В спектакле РАМТ "Северная Одиссея" я впервые смог выйти за рамки жанра песни. Там были и хоровые стилизации под русскую народную музыку и странные психоделические композиции, и эмбиент, много музыки разных жанров… С тех пор я много работаю именно как композитор. Поэтому два года назад поступил в Гнесинку, на композиторский факультет. И это - еще одна плата музыкальной жизни, которую я разрабатываю.

А третье направление - это исполнительство. Тут и военные песни и Утесов и академический репертуар, опера. Сам-то я считаю это направление наименее важным для себя. Но знаю лично людей, которые ценят меня не как сочинителя, а именно как певца.

Поклонники ждут от вас премьеры из альбома "Морра", над которым вы сейчас работаете. А что вам сейчас интереснее и важнее всего записывать?

Петр Налич: Тот материал, который у меня есть на данный момент. Сейчас это мрачная баллада про одиночество Морры. Но почти одновременно я сочинил и легкомысленную песенку про Леди Медведь. Впрочем, у меня всегда такой винегрет выходит...

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