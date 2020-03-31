Главный из них: эпидемии развиваются по экспоненте. На простом примере это выглядит так. Предположим, что каждый зараженный передает вирус только одному человеку, например, в течение одного дня. Тогда через 3 дня будет 3 пациента, через 10 дней 10 пациентов, через 100 дней - 100 пациентов. А если каждый зараженный передает вирус двум людям, и снова в течение трех дней, то через 3 дня будет 15 зараженных, через 10 дней - 2047, а через 100 дней - уже 10 в 30-й степени!

Картина впечатляет. Но жизнь вносит в эту зависимость существенные коррективы, так как она не учитывает реальность. Например, распространение вируса замедляется само по себе. Ведь те, кто уже заражен, не могут быть повторно заражены, и поэтому вероятность заражения снижается. К тому же, как правило, принимаются все более строгие меры, что сдерживает распространение инфекции.

Сегодня при составлении математических моделей одна из главных проблем - как наиболее точно определить число инфицированных. У многих еще нет никаких симптомов, однако они уже являются носителями вируса. Таких людей чрезвычайно сложно выявить. По словам сотрудника Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефана Флаше, при моделировании распространения вируса исходят из того, что в 10-30 процентах случаев заражения вирус передается людьми, у которых симптомы пока отсутствуют. В то же время стратегия сдерживания направлена на тех, у кого симптомы уже есть. Таким образом на многих людей, которые также являются источниками заражения, не обращают должного внимания. Возможно, это одна из причин, по которой избежать распространения коронавируса не удалось практически ни одной стране. Какое-то число случаев инфицирования остались незамеченными. Если в стране умирает первый человек, то это означает, что за две недели до этого там не заметили сто случаев заражения: ведь должно пройти некоторое время, прежде чем состояние пациента станет настолько тяжелым, чтобы он мог умереть. В течение этого периода сто инфицированных передают вирус другим людям. Если принять, что каждый заражает двоих, то после первого летального исхода в стране насчитывается уже 1000 случаев заражения.

Группа ученых Имперского колледжа Лондона во главе с известным эпидемиологом Нилом Фергюсоном оценила разные сценарии развития эпидемии, в частности, что будет, если пустить все на самотек. Кстати, в начале эпидемии ряд политиков и даже ученых утверждали, что ничего делать не надо, так как люди переболеют как при обычном гриппе и эпидемия закончится. Так вот, если вообще не предпринимать меры, по оценке британских ученых, в самом худшем случае коронавирусом только в 2020 году могут заразиться 7 миллиардов человек, а погибнуть - 40 миллионов человек (больше, чем погибло солдат во время Второй мировой войны).

Если же повсеместно внедрить жесткие карантинные меры, то можно удержать число смертей на уровне 0,2 случая на 100 тысяч населения в неделю. Тогда число жертв коронавируса может составить "всего" 1,3 миллиона человек. Но если тянуть с введением карантинов, дождавшись показателя 1,6 смерти на 100 тысяч населения в неделю, то пандемия может унести почти 10 миллионов жизней.

Математика давно имеет дело с эпидемиями, установлены законы их "жизни" и "смерти". Главный из них: эпидемии развиваются по экспоненте

Что касается самой Великобритании, то худший сценарий дает гибель 500 тыс. человек, но в случае жесткого карантина цифра должна уменьшиться до 6000. Американские специалисты, смоделировав несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезны будут введенные правительством ограничительные меры, заявили, что при худшем сценарии в течение года коронавирусом в США могут заразиться до 214 миллионов человек, умереть 1,7 миллиона. Если будут приняты ограничительные меры, число погибших к лету этого года может меняться в широких пределах: от 38 тысяч до 162 тысяч.

Оценивая разные варианты событий, математика показывает, что мир постоянно опаздывает, упуская возможность своевременно остановить атаку опаснейшей инфекции. Причем ученые обращают особое внимание, что жесточайший карантин, минимальное число контактов между людьми нужно будет поддерживать до тех пор, пока не будет создана и массово внедрена эффективная вакцина. По оценкам британцев, для этого потребуется 18 месяцев, а возможно, и больше. Если карантин ослабить, то с большой вероятностью передача вируса быстро возобновится.

Кстати

Британский физик Чандра Викрамасингх еще в феврале заявил, что коронавирус попал на Землю в октябре 2019 года. Его принес метеор, который взорвался в небе, причем именно над Китаем. Более того, над районом Уханя. Ученый заявил, что метеор "содержал внутри монокультуру инфекционных частиц вируса, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора". Зараза распространялась по планете по воздуху. Как? Физик уверен, что вирус попал в стратосферные воздушные потоки, которые разнесли его вдоль полосы между 40-60 северной широты. Кстати, все основные сильные вспышки болезни появляются именно в этом диапазоне.

Многие ученые, и прежде всего эпидемиологи, категорически не согласны с версией профессора, подчеркивая, что COVID-19 похож на другие уже известные коронавирусы. Надо отметить, что Викрамасингх ранее доказывал, что еще один коронавирус, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром (SARS), также попал на Землю из космоса. Он зародился в Китае, над которым также взорвался метеор. В свое время физик даже написал книгу под названием "Болезни из космоса", где утверждает, что такие болезни, как ОРВИ или грипп, тоже занесены на Землю извне.

Комментарий

Константин Северинов, профессор Сколтеха и Университета Ратгерса США:

Сейчас в оценке коронавируса на одно из первых мест вышли математики, которые рисуют самые разные сценарии распространения болезни. Они вас убеждают?

Константин Северинов: Математические прогнозы хорошо работают задним числом на уже изученных болезнях. Например, на эпидемиях гриппа такие оценки делаются постоянно. Иная ситуация, когда речь идет о неизвестной инфекции. И нам пока мало известно, например, сколько реально заражает коронавирусом один человек, возникает ли иммунитет и сколько он держится и т.д. Когда "иксов" так много, то при моделировании инфекций даже небольшое изменение исходных данных может приводить к очень существенным изменениям результатов. И сейчас говорить, что какой-то прогноз лучше, чем другой, практически невозможно.

Нас долго убеждали, что от гриппа умирают больше, чем от коронавируса, и никто по поводу гриппа не впадает в панику.

Константин Северинов: Да, по всему миру грипп уносит многие сотни тысяч, а коронавирус пока десятки тысяч. Но так нельзя сравнивать. Летальность от гриппа на два порядка ниже, чем от коронавируса. Также ссылаются на то, что общее число смертей в той же Италии около 250 тысяч, а от коронавируса меньше десяти тысяч. Мол, прибавка мизерная на таком фоне. А из этих восьми тысяч инфицированных наверняка минимум половина пожилых, которые, наверно, умерли бы и так. Но это цифра всего за месяц, а что будет к середине лета, к концу года? Если динамика инфекций будет продолжать серьезно расти, то через небольшое время значительная часть населения планеты заболеет, а нынешний уровень летальности останется, то речь пойдет о миллионах погибших. И это уже совсем другая цифра общей смертности. Словом, чтобы делать такие серьезные выводы, нужны большие выборки.

Звучат обещания, что через 11 месяцев появится вакцина, и тогда картина распространения вируса кардинально изменится.

Константин Северинов: Сомневаюсь, что удастся так быстро создать эффективную, проверенную, сертифицированную вакцину, которая остановит эпидемию. Многие лекарства делают годами. Ведь сначала надо найти мишень для атаки вируса, скорее всего, это будет поверхностный белок вируса, который вызывает иммунный ответ. Потом надо показать, что иммунитет, который возникает в людях, действительно спасает их от болезни, а также, что он не токсичен. Причем эти исследования надо провести на большом количестве людей, чтобы набрать статистику. Потом все это сертифицировать. И только потом налаживать массовое производство, чтобы обеспечить всех и вся. Надо минимум года два.