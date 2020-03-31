Пособия по безработице будут увеличены

Тем, кто уже получает пособие по безработице, будет сделан перерасчет, сообщили в Минтруде. С апреля максимальный размер пособия по безработице составит 12130 рублей вместо 8000, которые платили ранее.

Большую сумму начислят тем гражданам, которые официально признаны безработными и зарегистрированы в центрах занятости.

На максимальный размер пособия по безработице могут рассчитывать граждане, которые проработали не менее 26 недель на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости. Пособие начисляется в процентном отношении к среднему заработку за последние три месяца по последнему месту работы, при условии, что сумма не будет превышать 12130 рублей: 75% - в первые три месяца, 60% в следующие четыре, в дальнейшем -45% заработка.

В Минтруд РФ также напомнили, что граждане признаются безработными в течение одиннадцати дней после обращения в центр занятости, если им за это время не смогли подыскать подходящую работу. Для этого необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку или документы, ее заменяющие, а также документы, подтверждающие квалификацию и справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

На период проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, изменения условий трудового договора не меняются, - говорится в пресс-релизе Минтруда РФ.