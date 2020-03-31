Президент Беларуси призвал собрать встречу лидеров ЕАЭС

Серьезные экономические вызовы, которые ставит перед странами ЕАЭС вирусная пандемия, стали 31 марта предметом телефонного разговора Александра Лукашенко с премьер-министром Армении, который состоялся по инициативе армянской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Обсудив вопросы функционирования экономики в условиях нарастающего кризиса, Александр Лукашенко и Никол Пашинян обменялись, в частности, мнениями и относительно цен на углеводородное сырье. Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций.

Кроме того, в ходе телефонного диалога была рассмотрена возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. С инициативой о ее проведении выступил Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

Президент РБ, уточнил источник в его администрации, уже дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. В случае согласия глав государств Минск готов провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза.