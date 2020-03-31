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31.03.2020 18:28
Рубрика: В мире

Президент Сербии из-за недомогания отменил обращение к нации

Текст: Александр Борисов (Белград)

Президент Сербии Александр Вучич по причине плохого самочувствия отменил ранее анонсированное им выступление, в ходе которого он должен был озвучить меры по противодействию влиянию коронавируса на экономику. Взамен него это сделал министр финансов данного балканского государства Синиши Мали, проинформировавший общественность также и о состоянии здоровья сербского лидера.

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"Александр Вучич должен был представить эту программу, я от его имени извиняюсь, он чувствует себя сегодня нехорошо, он сегодня не с нами здесь. Он обратится к общественности в течение 48 часов", - отметил политик. Он также рассказал, что пакет экономической помощи составит 5,1 миллиарда евро, а каждый совершеннолетний гражданин получит в качестве финансовой поддержки по 100 евро. "Мы выждали, чтобы оценить последствия кризиса для нашей экономики и увидеть меры, которые предприняты другими странами, - сообщил он. - Пакет мер преследует две цели - сохранение уровня занятости и помощь наиболее пострадавшим предприятиям".

Напомним, что Александр Вучич в пятницу вечером провел специальную пресс-конференцию, посвященную итогам борьбы местных властей с распространением коронавирусной инфекции. По словам политика, Сербию в ближайшее время также ждет ухудшение ситуации вокруг распространения вируса, в связи с чем власти страны намерены начать массовое тестирование граждан. "А наши больницы все заполняются", - констатировал сербский лидер.

Фото: iStock
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На данный момент число больных коронавирусом в Сербии достигло 900 человек, 23 скончались. При этом во вторник директор инфекционного отделения Клинического центра Сербии Горан Стеванович предупредил, что если граждане не изменят свое поведение, то стране угрожает "итальянский сценарий". "Это худший день для Сербии, однако, я боюсь, что не самый худший из тех, что нам еще предстоят. Ожидают нас дни еще похуже", - добавил он.

Следует отметить, что Россия оказывает помощь Сербии в борьбе с коронавирусом. Так, на прошлой неделе в Белград были доставлены 15 тысяч тест-систем для проведения исследований на COVID-19. Кроме того, Русская гуманитарная миссия (РГМ) откликнулась на актуальные запросы со стороны сербского населения и местных медицинских учреждений.

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