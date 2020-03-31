Прогулка Болсонаро может обойтись бюджету Бразилии в 20 тысяч долларов

Прокуратура штата Рио-де-Жанейро обратилась в понедельник в суд с просьбой наложить на федеральное правительство штраф в размере 20 тысяч долларов. Демонстративная прогулка президента Бразилии Жаира Болсонаро по пригородам столицы в разгар кампании по борьбе с коронавирусом, по мнению прокурора Жулио Араужо, нарушает судебный запрет на подстрекательство к бойкоту самоизоляции.

В Бразилии уже вторую неделю идет противостояние президента с парламентом, региональными властями и даже с некоторыми членами его правительства вокруг целесообразности принятых мер по борьбе с новым типом коронавируса. Ограничительные меры, которые по бразильскому законодательству могут вводиться указом губернатора в каждом отдельном регионе, уже не первую неделю действуют по всей стране. Где-то все ограничилось прекращением занятий в школе, а где-то уже вторую неделю кроме аптек и продуктовых магазинов не работает ничего.

Однако даже на фоне стремительного распространения COVID-19 по миру Болсонаро отказывается верить в опасность этого заболевания, называя его "гриппчиком". Он уверен, Бразилия не может останавливаться, экономика должна работать, чтобы граждане могли прокормить сами себя. Не заставили передумать президента даже слова министра здравоохранения Бразилии Луиза Энрике Мандетты, сказанные им в сердцах на субботнем заседании правительства.

"Мы готовы увидеть военные грузовики, перевозящие умерших по улицам? С онлайн трансляцией этого в интернете?" - не сдержался министр.

Уже в воскресенье глава государства был заснят в центре толпы на улицах одного из пригородов столицы Бразилиа. Президент без маски и каких-либо средств защиты разговаривал с местными жителями и уличными торговцами. Серия видеороликов была выложена на официальных страницах Болсонаро в социальных сетях. Однако вскоре Twitter заблокировал их "за нарушение правил компании". В понедельник часть из этих видео также были заблокированы на страницах главы государства в Facebook и Instagram.

По оценкам прокурора Араужо, эти действия президента являются прямым подстрекательством к нарушению режима самоизоляции, введенного на территории Бразилиа и пригородов, и должны караться штрафом в 20 тысяч долларов. В случае рецидива, по мнению прокурора, наказание должно вырасти до 100 тысяч долларов. Однако по бразильскому законодательству, даже если суд согласится с доводами юриста, штраф будет оплачен из федерального бюджета.

С позицией главы государства не согласна и большая часть населения Бразилии. Каждый вечер уже в течение двух недель бразильцы выходят на балконы и по латиноамериканской традиции бьют в кастрюли, выкрикивая протестные лозунги.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на понедельник 30 марта, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 323 новых случая заражения COVID-19. Жертвами заболевания за последние сутки стали 23 человека. В общей сложности на территории этой южноамериканской страны выявлено 4579 зараженных новым типом коронавируса, 159 человек погибли.