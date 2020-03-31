Указ губернатора Псковской области от 31 марта 2020 года № 38-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Обязать граждан Российской Федерации, проживающих и временно находящихся на территории Псковской области, в период по 05 апреля 2020 г.:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах (для граждан в возрасте старше 65 лет). Действие настоящего подпункта не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников медицинских организаций, а также граждан, определенных решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области;

3) начиная с 01 апреля 2020 г. временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала религиозных организаций;

4) ограничить передвижение по территории Псковской области границами муниципального района, городского округа по месту их проживания (пребывания), за исключением:

а) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим указом;

б) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Псковской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

в) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

г) следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи гражданина, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества.";

2) в подпункте "б" подпункта 2 пункта 1.3 слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";

3) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Передвижение несовершеннолетних допускается только с сопровождением родителей или лиц, их заменяющих.";

4) пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области:

1) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах (для неработающих граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу);

2) в возрасте старше 60 лет посещать объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, только с 9:00 до 11:00.

3. Обязать граждан Российской Федерации, проживающих и временно находящихся на территории Псковской области, прибывших после 17 марта 2020 г. в Российскую Федерацию (в том числе транзитом) из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания на территориях указанных стран, контактную информацию по номеру телефона "горячей линии" Комитета по здравоохранению Псковской области 8-800-444-10-41;

2) пребывать на карантине (на дому) в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): не посещать работу, учебу, общественные места;

3) при появлении респираторных симптомов (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

4. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области:

1) оказывать содействие работникам из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего указа, в обеспечении карантинного режима с обязательным предоставлением больничного листа;

2) оказывать содействие работникам из числа граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего указа, в обеспечении режима самоизоляции, в том числе путем предоставления отпуска или работы на дому;

3) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты предписания санитарных врачей об изоляции;

4) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории других субъектов Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;

5) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и решения различных вопросов деятельности;

6) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия.

5. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области, за исключением аптек и аптечных пунктов, установить время посещения объектов розничной торговли с 9:00 до 11:00 часов только для граждан старше 60 лет.";

5) пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

"8.2. Начальнику Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области Плявинской Н.Г. совместно с председателем Комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеевой О.М., председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В., исполняющим обязанности начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области Новохаткой С.Н. и с привлечением волонтеров обеспечить:

1) оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2, подпунктом 1 пункта 2 настоящего указа;

2) доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2, подпунктом 1 пункта 2 настоящего указа, лекарственных препаратов, продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему указу;

3) информирование граждан, соблюдающих режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2, подпунктом 1 пункта 2 настоящего указа, о необходимости соблюдения режима самоизоляции и возможности получения помощи в соответствии с настоящим пунктом;

4) для граждан, соблюдающих режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2, подпунктом 1 пункта 2 настоящего указа, оплату услуг сотовой связи, ремонт сотовых телефонов.";

6) в подпункте 2 пункта 8.2 слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Председателю Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Елкину Б.А.:

1) организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом:

а) дезинфекционную обработку салонов автотранспортных средств, железнодорожных вагонов и салонов воздушных судов, мест пребывания пассажиров на автовокзалах, автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропорте города Пскова "Княгиня Ольга" в режиме для обеззараживания объектов при вирусной инфекции в соответствии с инструкцией по применению не реже двух раз за смену;

б) обеспечение водителей, кондукторов и контролеров средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) по 05 апреля 2020 г. организовать работу общественного автомобильного транспорта по графику выходного дня с обеспечением:

а) перевода на сменный режим работы общественного автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в городском сообщении, с 07:00 до 10:00 в утренние часы, с 17:00 до 20:00 в вечерние часы;

б) перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении не чаще двух раз в сутки (утром и вечером);

в) обязательного информирования пассажиров об изменениях расписания общественного автомобильного транспорта;

3) до 31 марта 2020 г. подготовить проект постановления Администрации области о приостановлении до 12 апреля 2020 г. действия льгот по оплате проезда, предусмотренных постановлением Администрации области от 19 декабря 2019 г. № 437 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Псковской области", с продлением срока их действия после 12 апреля 2020 г.;

4) организовать приостановление до 12 апреля 2020 г. действия на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом льготных проездных билетов для школьников и студентов, за исключением студентов 5 и 6 курса по специальности "Медицинская кибернетика" ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет", студентов 3 курса по специальности "Сестринское дело" и 4 курса по специальности "Лечебное дело" ГБПОУ ПО "Псковский медицинский колледж" и ГБПОУ ПО "Великолукский медицинский колледж", с продлением срока действия льготных проездных билетов после 12 апреля 2020 г.;

5) до 01 апреля 2020 г. организовать сокращение количества рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) до 01 апреля 2020 г. проработать вопрос временного прекращения движения по отдельным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения.";

8) пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

"12.4. Под санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями в целях настоящего указа понимаются:

1) осуществление влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств не реже двух раз в течение суток;

2) регулярное проветривание помещений;

3) использование работниками масок и перчаток;

4) осуществление дезинфекции оборудования, поверхностей мебели и инвентаря;

5) обработка рук работников и посетителей дезинфицирующими средствами;

6) ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте граждан с повышенной температурой тела;

7) обеспечение органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, соблюдения гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

8) нанесение в торговых залах аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

9) осуществление иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

9) в нумерационном заголовке приложения слово "Приложение" заменить словами "Приложение № 1";

10) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников





Приложение к указу Губернатора области от 31.03.2020 № 38-УГ





"Приложение № 2 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 - №18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)."







