Путин обсудил с Шуваловым работу по нацпроектам

О работе Внешэкономбанка по нацпроектам шла речь на встрече президента с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

"ВЭБ у нас не просто банк - это прежде всего институт развития", - заметил Владимир Путин, подчеркнув, что когда Шувалов возглавил ВЭБ, то состояние учреждения было непростым, президент отметил работу над тем, чтобы привести его фактически в работоспособное состояние. "Хотя и в прежние времена он немало сделал", - добавил он.

Глава государства задал собеседнику два вопроса: в каком состоянии находится сегодня Внешэкономбанк и как вписывается в свою основную миссию и в работу по нацпроектам.

"Ваше поручение по обеспечению финансовой стабильности ВЭБ.РФ выполнено", - доложил Шувалов. К концу 2019 года при поддержке правительства и взаимодействии с Федеральным Собранием через поправки в бюджетное законодательство удалось добиться возможности активно участвовать в национальной повестке развития, определенной майскими указами. "Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии", - оценил глава ВЭБ. И банк будет еще активнее участвовать в работе правительства по достижению национальных целей развития.

"Мы теперь полностью перестроили работу и не конкурируем с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации, такого больше нет", - заверил Шувалов. Вместе с крупнейшими коммерческими банками работает фабрика проектного финансирования. В прошлом году было принято решение по десяти крупнейшим проектам. "Мы сейчас приняли обязательств на себя свыше 300 миллиардов рублей, а в целом по проектам фабрики проектного финансирования это обязательства 787 миллиардов рублей, из которых только часть - это финансирование ВЭБом, а остальная часть - это средства инвесторов и коммерческих банков", - уточнил докладчик.

В этом году по бизнес-модели нужно поддержать кредитование коммерческими банками не менее чем на 300 миллиардов рублей, а в целом, если выполнять такой план, за пять лет предстоит инвестировать около трех триллионов рублей. Вместе с кредитным ресурсом коммерческих банков эта масса - около десяти триллионов, оценил Шувалов. Проекты касаются газохимии, приобретения в лизинг газовозов верфей "Звезда", поставок самолетов для "Аэрофлота", автодорог - одного из участков ЦКАД и других федеральных трасс.

"Но главное, что мы не должны выступать единственным кредитором", - считает глава ВЭБ. Риск для коммерческих организаций такой высокий, что они не берут его на себя в первоначальной стадии проекта. А когда он начинает реализовываться, "коммерческие банки сами предлагают нам выйти из проекта и покупают у нас такой кредит", рассказал Шувалов и привел пример несколько сделок, одна из которых очень успешная - новый терминал в Шереметьево.

"Теперь время сосредоточиться на национальных целях развития", - заявил глава ВЭБ, уточнив, что по новому закону о ВЭБе работа идет в координации с корпорацией МСП, Российским экспортным центром, корпорацией ДОМ.РФ. "В этом смысле мы работаем во всех проектных комитетах правительства", - заметил он.

"Надеюсь, что сейчас наступает этап, когда мы могли бы сосредоточиться на работе в городах", - сказал Шувалов. И правительство доверило ВЭБ запустить программу обучения для управленческих команд ста городов, исключая Москву и Петербург - "чтобы наполнить работу с муниципалитетами конкретными смыслами", добавил он.

"То есть если на федеральном уровне это большие, значимые проекты, которые оцениваются больше чем в десять триллионов рублей, то мы хотим сосредоточиться вместе с муниципальными и региональными организациями на том, чтобы смыслы, которые у каждой семьи возникают через эти национальные проекты, превратили жизнь конкретной семьи в совершенно другую - достойную, комфортную и конкурентоспособную", - пояснил докладчик. "То есть это одни из лучших моделей потребления, которые могут только существовать. В этом смысле Москва задавала определенный тренд по современному устройству городов. Но мы считаем, что это касается любого, даже самого маленького города", - заключил он. "Хорошо", - одобрил Путин.