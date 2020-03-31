Путин подал декларацию о доходах за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.

"Да, в соответствии с законом", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что срок подачи деклараций истекает 1 апреля.

На брифинге сегодня Песков рассказал, что сотрудники Кремля уже отчитались о доходах: "Это безусловно. Все нормы выполняются и все декларации в администрации президента поданы, госслужащие обязаны это делать по закону".

Сведения публикуются после проверки, примерно через две недели.