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31.03.2020 12:37
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Работать, красить и играть. МКБ проанализировал траты россиян в преддверии карантина

МКБ проанализировал траты россиян в преддверии нерабочей недели и выяснил, чем они собрались заниматься. Гречкой и лекарствами жители России, судя по их покупкам, уже запаслись - траты в супермаркетах и аптеках находятся в пределах среднедневных расходов в марте.

Основные покупки россияне совершали накануне вынужденного отдыха - 27 марта.

Анализ поступлений безналичной выручки в магазины с эквайрингом от МКБ показал, что наибольший рост трат был не связан с товарами первой необходимости.

Неделю карантина многие решили посвятить ремонту. Общее количество покупок лаков и красок в пятницу вдвое превысило среднедневной показатель марта. Часть граждан ремонт решили провести на дачах - количество покупок пиломатериалов 27 марта выросло в 1,5 раза.

Спортсмены, столкнувшиеся с закрытием фитнес-центров и спортклубов, увеличили расходы на покупку спортивных товаров. В 1,7 раз превышен среднедневной показатель марта.

Количество покупок в магазинах игрушек, магазинах парфюмерии сравнимо с тратами на 8 марта.

Впрочем, у всех свои представления об идеальном отдыхе. Количество транзакций на покупку алкоголя 27 марта в 1,3 раза превышает средний показатель марта, и даже праздничные дни на 8 марта показывали меньшее количество операций.

Часть россиян, несмотря на объявленную рабочую неделю, решила поработать удаленно и с комфортом. Количество оплат офисной мебели (столов и стульев) 27 марта в 2,1 раза превысило среднедневной показатель марта.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 9 месяцев 2019 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте: http://mkb.ru/

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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