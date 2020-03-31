Раввины в Израиле поддержали на время эпидемии закрытие синагог

Один из главных религиозных авторитетов литовского направления ортодоксального иудаизма 92-летний раввин Хаим Каневский еще до провозглашенных последних запретов обратился к раввинам Бней-Брака, города в тель-авивском округе, большинство жителей которого относятся к ультраортодоксальной общине, с призывом прекратить проведение коллективных молитв на открытом воздухе, несмотря на то, что тогда такие молитвы разрешались правилами минздрава. Каневский назвал коллективные молитвы реальной опасностью для жизни и призвал верующих молиться в одиночестве, чтобы не подвергать себя и других опасности заражения.

На Святой земле закрыты все синагоги, мечети, христианские храмы. В Старом городе Иерусалима нет ни одного туриста и паломника, а у местных торговцев - ни одного покупателя.

Квитанции штрафов праздношатающимся распечатывают прямо в патрульных машинах. Камеры, установленные на беспилотниках и квадрокоптерах, выискивают нарушителей. К ним немедленно высылают наряды полиции. Уголовные дела заводятся на распространителей ложной информации.

В Старом городе Иерусалима нет ни одного туриста и паломника, а у местных торговцев - ни одного покупателя

В рамках борьбы с распространением COVID-19 полиция Израиля заваривает дверь в одну из синагог Ашдода. Фото: vesti.ru

К новым ограничениям, объявленным Биньямином Нетаньяху, относится запрет собираться в общественном пространстве более чем по два человека. Рабочий день сокращается на 15 процентов. Отныне обязательно заполнение ежедневных форм состояния здоровья работающего. Новым постановлением запрещены групповые молитвы и на открытом воздухе. На похоронных церемониях - и только на открытом воздухе - не могут собираться более 20 человек. При этом остается требование соблюдать двухметровое расстояние между пришедшими. Введен полный запрет на приглашение гостей на свадьбы. В празднике Песах (еврейской Пасхе), которую в этом году отмечают с 8 по 16 апреля, могут принять участие только члены одной семьи.

Карантин, в режиме которого живет еврейское государство, принес положительные результаты. Профессор Габи Барбаш, эпидемиолог с мировым именем, занимавший пост генерального директора израильского минздрава, сообщил, что темп прироста количества заболевших вирусом COVID-19 в Израиле в последние дни сократился более чем в два раза.