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31.03.2020 19:10
Рубрика: В мире

"Допустимо даже нарушить Тору"

Раввины в Израиле поддержали на время эпидемии закрытие синагог
Текст: Захар Гельман (Иерусалим - Реховот)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
В ночь на 31 марта в ходе телефонной конференции правительство Израиля утвердило новые меры по сдерживанию COVID-19. Отныне запрещены молитвенные собрания внутри синагог. И это при том что главный раввин Израиля Давид Лау еще утром 15 марта подал личный пример и молился на открытом пространстве. Причем несколько мужчин, молившихся вместе с ним, находились друг от друга, как и предписывает местный минздрав, на расстоянии двух метров. Через четыре дня, 19 марта, главный раввин Тверии Моше Цви Барух Бухбут издал постановление, призывая общественность соблюдать инструкции властей по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что, когда речь идет о спасении человеческой жизни, допустимо даже нарушить Тору. Раввин Моше Бухбут заявил, что все синагоги в городе должны быть закрыты "на замок до следующего уведомления".
Фото: MENAHEM KAHANA / AFP Фото: MENAHEM KAHANA / AFP
Фото: MENAHEM KAHANA / AFP

Один из главных религиозных авторитетов литовского направления ортодоксального иудаизма 92-летний раввин Хаим Каневский еще до провозглашенных последних запретов обратился к раввинам Бней-Брака, города в тель-авивском округе, большинство жителей которого относятся к ультраортодоксальной общине, с призывом прекратить проведение коллективных молитв на открытом воздухе, несмотря на то, что тогда такие молитвы разрешались правилами минздрава. Каневский назвал коллективные молитвы реальной опасностью для жизни и призвал верующих молиться в одиночестве, чтобы не подвергать себя и других опасности заражения.

Израильский премьер-министр перейдет в режим самоизоляции

На Святой земле закрыты все синагоги, мечети, христианские храмы. В Старом городе Иерусалима нет ни одного туриста и паломника, а у местных торговцев - ни одного покупателя.

Квитанции штрафов праздношатающимся распечатывают прямо в патрульных машинах. Камеры, установленные на беспилотниках и квадрокоптерах, выискивают нарушителей. К ним немедленно высылают наряды полиции. Уголовные дела заводятся на распространителей ложной информации.

В Старом городе Иерусалима нет ни одного туриста и паломника, а у местных торговцев - ни одного покупателя
В рамках борьбы с распространением COVID-19 полиция Израиля заваривает дверь в одну из синагог Ашдода. Фото: vesti.ru

К новым ограничениям, объявленным Биньямином Нетаньяху, относится запрет собираться в общественном пространстве более чем по два человека. Рабочий день сокращается на 15 процентов. Отныне обязательно заполнение ежедневных форм состояния здоровья работающего. Новым постановлением запрещены групповые молитвы и на открытом воздухе. На похоронных церемониях - и только на открытом воздухе - не могут собираться более 20 человек. При этом остается требование соблюдать двухметровое расстояние между пришедшими. Введен полный запрет на приглашение гостей на свадьбы. В празднике Песах (еврейской Пасхе), которую в этом году отмечают с 8 по 16 апреля, могут принять участие только члены одной семьи.

Карантин, в режиме которого живет еврейское государство, принес положительные результаты. Профессор Габи Барбаш, эпидемиолог с мировым именем, занимавший пост генерального директора израильского минздрава, сообщил, что темп прироста количества заболевших вирусом COVID-19 в Израиле в последние дни сократился более чем в два раза.

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