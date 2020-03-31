Больше трети заболевших в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет

По его данным, среди вновь заболевших - около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет.

Еще 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними люди взяты под меднаблюдение. И лишь около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны. Как отметила ранее заммэра по социальным вопросам Москвы Анастасия Ракова, заражение коронавирусной инфекцией уже идет просто от человека к человеку, и чтобы заболеть, не обязательно выезжать куда-то за границу.

Вот почему так важно соблюдать объявленный 30 марта в городе режим самоизоляции. Во время его жители Москвы, независимо от возраста, обязаны не покидать места проживания.

Выходить из дома можно лишь в следующих случаях:

- при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

- если нужно вынести мусор.

Такие же меры введены в Подмосковье.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии Департамента здравоохранения города Москвы: +7 (495) 870-45-09, а также в спецпроекте mos.ru.